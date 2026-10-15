МЕА: Ситуація на ринку дизпалива залишатиметься напруженою щонайменше до кінця першої половини 2027 року

Глобальна ситуація на ринку дизельного пального залишатиметься напруженою щонайменше до кінця першої половини 2027 року. Дефіцит дизелю стимулюватиме інфляцію та стримуватиме економічне зростання.

Як пише Reuters, про це йдеться у звіті Міжнародного економічного агентства (МЕА).

За даними агентства, сукупний обсяг скорочення експорту дизельного пального з Близького Сходу та країни-агресора Росії у вересні становив 1,3 мільйона барелів на добу. Це становить близько 4,5% від світового попиту на дизель.

Світовий ринок дизельного пального продовжує зазнавати значного навантаження, оскільки тривалі перебої з постачанням призвели до скорочення запасів у той час року, коли вони зазвичай зростають.

"Оскільки залишки запасів у системі продовжують скорочуватися, за відсутності врегулювання конфліктів на Близькому Сході нафтові ринки можуть зазнати ще більших потрясінь у найближчі місяці, перш ніж у 2027 році зрештою виникне надлишок", — йдеться у звіті МЕА.

В агентстві зазначили, що до кінця року очікується відновлення роботи нафтопереробних заводів по всьому світу. Це має призвести до поповнення запасів дизельного пального. При цьому цього буде недостатньо для компенсації дефіциту, що накопичився на ринках.

Агентство прогнозує, що баланс попиту та пропозиції у світі залишатиметься напруженим у першій половині 2027 року. Послаблення напруги очікується лише у другій половині 2027 року.