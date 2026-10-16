FT: Європейські чиновники побоюються, що різкі заяви Зеленського загострять відносини Києва та Вашингтона

Лідери Європейського Союзу під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 16 жовтня закликатимуть його стриманіше висловлюватися щодо політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які займаються підготовкою саміту.

За інформацією джерел, європейські чиновники побоюються, що різкі заяви українського лідера ще більше загострять відносини Києва та Вашингтона.

Напередодні Зеленський раскритикував домовленість Трампа з росією щодо імпорту дизельного пального, назвав небезпечним припинення американської розвідувальної підтримки України та заявив про прихильність президента США до автократів і мільярдерів.

«Можливо, це правда, але не завжди потрібно говорити про це вголос», – сказав один із співрозмовників FT.

Журналісти зазначають, що нинішня напруженість посилює тиск Вашингтона не лише на Київ, а й на ЄС. При цьому європейські союзники України продовжують залежати від американської військової та розвідувальної підтримки.