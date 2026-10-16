Сибіга: Те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції Трампа, показує, наскільки вони знахабніли

Росія категорично відкидає мирні пропозиції та відмовляється від припинення вогню.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на публічні відмови російської сторони від припинення бойових дій.
"Росія відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції Президента Трампа, показує, наскільки вони знахабніли. Російським убивцям геть байдуже до закликів до миру. Саме так стається, коли тиск слабшає: що менше тиску, то більше нахабства", — наголосив Сибіга.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість припинення вогню, зокрема для проведення в Україні президентських виборів.
У МЗС РФ заявили, що пауза в бойових діях нібито дозволить Силам оборони України перегрупуватися та отримати нове озброєння, а також висунули звинувачення щодо умов проведення виборів.
Також повідомлялося, що Кремль відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського запровадити 60-денне припинення вогню, щоб провести президентські вибори. Натомість у Росії заявили, що прагнуть укласти всеосяжну довгострокову мирну угоду.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не зацікавлена в тимчасовому перемир’ї.
"У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення", — сказав він.
Як зазначає Reuters, Росія тривалий час наполягає на проведенні виборів в Україні та стверджує, що через їх відсутність Володимир Зеленський є нелегітимним лідером. Водночас українське законодавство забороняє проводити вибори під час війни.
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