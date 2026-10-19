МО Італії: Україна ніколи не зможе виграти цю війну

Україна не зможе перемогти Росію в сенсі повного військового розгрому противника. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю BBC.

"Україна ніколи не зможе виграти цю війну", - сказав він.

Крозетто пояснив, що під перемогою України деякі люди розуміють повний розгром Росії та появу українського прапора над Москвою. Однак такий сценарій італійський міністр вважає неможливим.

"Україна не зможе здобути перемогу над Росією у сенсі повного військового розгрому противника", - зазначив він.

Успіх України варто оцінювати не лише через військові результати, вважає міністр. На його думку, перемога означатиме припинення російських атак і відновлення свободи країни.

"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною - буде жити й мати власне майбутнє", - пояснив Крозетто.

Попри суспільні настрої в Італії, де, за словами міністра, більшість громадян виступає проти допомоги Україні, уряд країни продовжує підтримувати Київ.

Італія вже надала Україні 12 пакетів допомоги. До кінця 2026 року Рим, імовірно, підготує ще один пакет.