FT: Кількість збройних конфліктів вже сягнула максимуму з часів Другої світової війни

Кількість збройних конфліктів вже сягнула максимуму з часів Другої світової війни. Війна Росії проти України, протистояння США та Ірану й напруженість навколо Тайваню можуть перерости в глобальне зіткнення. Про це пише The Financial Times, передає УНН.

Як пише оглядач FT Гідеон Рахман, війни в Ірані та Україні домінують у світових заголовках новин, але Міжнародна кризова група нещодавно нарахувала 65 конфліктів, що тривають у світі, - найбільша кількість з часів закінчення Другої світової війни.

Конфлікт у Судані, підживлюваний зовнішніми силами, є особливо кривавим - він переривається різаниною мирного населення та переміщенням понад 14 мільйонів людей.

Одним із важливих факторів є зміна глобального балансу сил, яка заохочує ревізіоністські держави кидати виклик глобальному домінуванню США та їхніх союзників.

Відносне зниження могутності західного альянсу створило можливості для ревізіоністських держав, незадоволених нинішнім світовим порядком. Так само, як і зростання антивоєнних настроїв у США, зумовлене розчаруванням у результатах воєн в Афганістані та Іраку.

Ця зміна в міжнародному балансі сил спонукала Росію, Іран і Китай до більшого ризику. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не виникло з нізвідки; йому передувала російська військова агресія проти Грузії у 2008 році, а також анексія Криму у 2014 році та військове втручання в Сирію у 2015 році.

Тим часом Китай побудував військові бази на штучних островах, які він створив у Південнокитайському морі, і витіснив Філіппіни з мілини Скарборо, яка набагато ближче до узбережжя Філіппін, ніж до Китаю.

Поява нового покоління лідерів-сильних лідерів сприяла цій новій атмосфері міжнародної нестабільності. Такі лідери, як Путін, Сі, Трамп і Біньямін Нетаньягу, є націоналістами та самопроголошеними людьми долі.

Однак існує теорія миру, яка лежить в основі деяких прокламацій Трампа, а також територіальних прагнень Путіна та Сі. Це ідея про те, що великим державам слід дозволити домінувати у "сфері впливу" над своїми безпосередніми сусідами. Їхні менші сусіди, такі як Україна, Тайвань, Канада чи Куба, повинні прийняти домінування регіонального гегемона. Більше того, якщо всі великі держави поважатимуть сфери впливу одна одної, тоді можна підтримувати глобальний мир.

Згідно з цією теорією, саме така жорстока реальна політика, а не якийсь уявний порядок, заснований на правилах, є найкращою гарантією миру у світі. Ця ідея може здатися поверхнево правдоподібною, але насправді вона не витримує критики. Вона ігнорує погляди та інтереси сусідніх країн.