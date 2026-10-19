Росія затвердила "технологічний збір" на смартфони, ноутбуки та інші засоби зв'язку, - ЗМІ

Міністерство промисловості і торгівлі Росії затвердило з 1 грудня "технологічний збір" на смартфони, ноутбуки та інші засоби зв'язку.

Як пише Цензор, про це повідомляє The Moscow Times.

Новий податок запроваджують, щоб перекрити дефіцит російського бюджету.

Збір на кожен смартфон становитиме 250 руб. ($2,97), а на ноутбук – 500 руб. ($5,94).

Якщо пристрій не зареєстрований у російській системі маркування, сума подвоюється:

смартфони без маркування – 496 руб. ($5,89);

ноутбуки без маркування — 992 руб. ($11,79).

Для звичайних кнопочних телефонів збір встановили 50 або 100 руб. ($1,19) без маркування. Для дротових телефонів – 100 та 198 руб. ($2,35) відповідно.

Уряд Росії планує виручити від цього збору 37,5 млрд руб. ($445,71 млн) до кінця 2029 року:

цьогоріч – 1,06 млрд руб. ($12,60 млн);

наступного року – 11,67 млрд руб. ($138,71 млн);

у 2028-2029 роках – по 12,38 млрд руб. ($147,15 млн) щороку.

Спочатку влада Росії планувала збирати значно більше – по 110 млрд руб. ($1,31 млрд) на рік.

Однак із під дії збору вилучили деталі, платформи та виробниче обладнання, тому новий податок повністю перекладуть на звичайних покупців.

Формально гроші збирають на розвиток власної електроніки. Проте експерти зазначають, що цього не вистачить навіть на будівництво одного заводу із випуску чипів, яке коштує від 150 до 300 млрд руб. ($1,78-3,57 млрд).