З початку року ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 21,3 млн грн відшкодування

Протягом січня - вересня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 21,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.

Зазначається, що, зокрема, у вересні вкладникам було виплачено понад 395,6 тис. грн відшкодування.

При цьому за час повномасштабної війни Фонд відшкодував вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн.