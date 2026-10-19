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МО України: Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися автоматично

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В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, яке триватиме до 30 жовтня. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися автоматично — підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів.

Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в додатку «Резерв+» надходитимуть не всім одночасно — якщо сповіщення ще немає, дочекайтесь результату перевірки. Сам застосунок не продовжує відстрочки, а відображає актуальні дані з державного реєстру, повідомили в Міністерстві оборони.

Система перевіряє дані в державних реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Якщо підстава залишається чинною і дані це підтверджують, відстрочка продовжується автоматично. Повторно подавати заяву чи звертатися до державних установ не потрібно.

Ви отримаєте повідомлення в будь-якому разі — і якщо ваша відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться.

Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося — причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах.

Якщо відстрочка атоматично не оновилася:
Крок 1. Перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку.

Крок 2. Подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

Підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.

Як перевірити успішне продовження відстрочки:

Крок 1. Відкрийте Резерв+.

Крок 2. Оновіть електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»).

Крок 3. Перевірте строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).

Якщо в документі зазначено «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації.

Автоматичне продовження відстрочки доступне для 22 категорій громадян України:

  • - Люди з інвалідністю;
  • - Тимчасово непридатні до військової служби;
  • - Батьки трьох і більше дітей;
  • - Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • - Батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • - Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;
  • - Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • - Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
  • - Опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • - Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • - Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
  • - Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;
  • - Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • - Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
  • - Студенти та аспіранти;
  • - Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
  • - Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;
  • - Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;
  • - Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • - Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • - Військовослужбовці, звільнені з полону;
  • - Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Міноборони поступово розширює перелік відстрочок, які можна оформити онлайн. Нові послуги з’являтимуться в додатку у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.

Оформити нову відстрочку онлайн у «Резерв+» наразі можуть 12 категорій громадян:

  • - люди з інвалідністю;
  • - тимчасово непридатні до військової служби;
  • - батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • - батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • - люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • - люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • - жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
  • - батьки трьох і більше дітей;
  • - батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • - студенти та аспіранти;
  • - працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
  • - учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Резерв+
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