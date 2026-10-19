МО України: Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися автоматично

В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, яке триватиме до 30 жовтня. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися автоматично — підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів.
Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в додатку «Резерв+» надходитимуть не всім одночасно — якщо сповіщення ще немає, дочекайтесь результату перевірки. Сам застосунок не продовжує відстрочки, а відображає актуальні дані з державного реєстру, повідомили в Міністерстві оборони.
Система перевіряє дані в державних реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Якщо підстава залишається чинною і дані це підтверджують, відстрочка продовжується автоматично. Повторно подавати заяву чи звертатися до державних установ не потрібно.
Ви отримаєте повідомлення в будь-якому разі — і якщо ваша відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться.
Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося — причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах.
Якщо відстрочка атоматично не оновилася:
Крок 1. Перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку.
Крок 2. Подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.
Підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.
Як перевірити успішне продовження відстрочки:
Крок 1. Відкрийте Резерв+.
Крок 2. Оновіть електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»).
Крок 3. Перевірте строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).
Якщо в документі зазначено «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації.
Автоматичне продовження відстрочки доступне для 22 категорій громадян України:
Міноборони поступово розширює перелік відстрочок, які можна оформити онлайн. Нові послуги з’являтимуться в додатку у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.
Оформити нову відстрочку онлайн у «Резерв+» наразі можуть 12 категорій громадян: