Калашник: Ми розробили механізм державної компенсації збитків, завданих внаслідок російської агресії

Кабінет Міністрів затвердив механізм державних гарантій для компенсації до 80% збитків, завданих цивільним суднам через російські атаки.

Як передає Укрінформ, про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив у Телеграмі.

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українські порти та цивільний флот. Зокрема, кожна така атака створює додаткові ризики для судноплавства, ускладнює страхування, збільшує вартість перевезень та безпосередньо впливає на український експорт.

«Попри постійні загрози, морська логістика України продовжує працювати. Наше завдання — забезпечити її стабільність та створити додаткові гарантії для судновласників, які здійснюють перевезення до українських портів», - зазначив Калашник.

Він підкреслив, що саме для цього Міністерство інфраструктури розробило механізм державної компенсації збитків, завданих внаслідок російської агресії.

Держава зможе компенсувати до 80% оціненої шкоди, якщо відповідні ризики не покриваються страховиком. Йдеться про пошкодження або знищення суден, втрату чи пошкодження вантажів, витрати на аварійно-рятувальні роботи та інші передбачені механізмом збитки.

Як зауважив міністр, компенсація поширюватиметься на власників, операторів та фрахтувальників суден під українським та іноземними прапорами, які забезпечують перевезення вантажів.

Це рішення, за його словами, покликане зменшити фінансові ризики для учасників морських перевезень та підтримати безперервність української експортно-імпортної логістики.

«Російські атаки не повинні зупиняти український експорт. Працюємо над тим, щоб морські перевезення залишалися доступними, а українські підприємства зберігали можливість постачати свою продукцію на світові ринки», - додав Калашник.