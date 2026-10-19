Експерт пояснив, чому Трамп намагається нав'язати Україні капітуляцію

Чинний президент США Дональд Трамп намагається нав'язати Україні капітуляцію, тому що готується до можливого силового захоплення влади після програшу республіканців на виборах.

Такий висновок можна зробити з коментаря історика і політолога Олександра Палія, передає Gazeta.ua.

Експерт припускає, що Дональд Трамп розраховує на фінансову та організаційну підтримку Росії на виборах до Конгресу, а також, можливо, на наступних президентських перегонах. Тому і пішов на такі рішучі заяви, зокрема по Україні, нав'язуючи нам капітуляцію.

Олександр Палій наголосив, що жодної провини офіційного Києва у цьому немає.

"Можливо, будуть заяви, що Конгрес (нового скликання) незаконний. Трамп прямуватиме до диктатури. Не знаю, чи вийде. Але опір американського суспільства монополізації влади кволий, ніби у них її немає і ніколи не було. Водночас вплив росіян на нинішню американську політику колосальний. "Цікаві" персонажі у ФБР, наприклад, у розвідці", - пояснив він.

Експерт не виключає демонтажу американської держави як демократичної руками росіян. Для України за таких умов найважливішою залишається безпека.