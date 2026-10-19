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Експерт пояснив, чому Трамп намагається нав'язати Україні капітуляцію

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Чинний президент США Дональд Трамп намагається нав'язати Україні капітуляцію, тому що готується до можливого силового захоплення влади після програшу республіканців на виборах.

Такий висновок можна зробити з коментаря історика і політолога Олександра Палія, передає Gazeta.ua.

Експерт припускає, що Дональд Трамп розраховує на фінансову та організаційну підтримку Росії на виборах до Конгресу, а також, можливо, на наступних президентських перегонах. Тому і пішов на такі рішучі заяви, зокрема по Україні, нав'язуючи нам капітуляцію.

Олександр Палій наголосив, що жодної провини офіційного Києва у цьому немає.

"Можливо, будуть заяви, що Конгрес (нового скликання) незаконний. Трамп прямуватиме до диктатури. Не знаю, чи вийде. Але опір американського суспільства монополізації влади кволий, ніби у них її немає і ніколи не було. Водночас вплив росіян на нинішню американську політику колосальний. "Цікаві" персонажі у ФБР, наприклад, у розвідці", - пояснив він.

Експерт не виключає демонтажу американської держави як демократичної руками росіян. Для України за таких умов найважливішою залишається безпека.

Трамп, Палій
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