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Прибуток 50 найбільших ритейлерів Росії різко скоротився, - ЗМІ

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Чистий прибуток 50 найбільших ритейлерів Росії різко скоротився на тлі погіршення стану економіки та масової економії громадян. За підсумками 2025 року показник упав майже втричі в річному вимірі — з 6,4 мільярда до 2,35 мільярда доларів, а рентабельність бізнесу знизилася з 3,3% до 1,1%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Водночас сукупна виручка провідних ритейлерів у 2025 році зросла на 8,3% — з 198,9 мільярда до 215,3 мільярда доларів. При цьому десятка лідерів збільшила доходи на 11,4% (до 150,8 мільярда доларів), тоді як решта 40 компаній наростили виторг лише на 5%.

Зростання доходів серед лідерів ринку розподілилося таким чином:

  • "Х5" — на 19% (до 50,3 мільярда доларів);
  • "Магніт" — на 15% (до 38,25 мільярда доларів);
  • "Mercury Retail" — на 20% (до 18,6 мільярда доларів);
  • "Лента" — на 24% (до 12 мільярдів доларів);
  • "ДНС" — на 3% (до 8,7 мільярда доларів).

На падіння чистого прибутку вплинули зростання вартості обслуговування кредитів, подорожчання логістики, підвищення зарплат і уповільнення попиту. Оскільки ритейл є бізнесом із низькою маржинальністю та високими постійними витратами, мережі не змогли перекласти зростання видатків на логістику, оплату праці та упаковку на кінцевого покупця.

Крім того, компанії були змушені нарощувати знижки в боротьбі за клієнтів, а також продовжували витрачати кошти на купівлю активів і розбудову гуртово-розподільчої інфраструктури.

Росіяни перейшли в режим економії торік, урізаючи витрати на харчові продукти, ліки, одяг і взуття, а у 2026 році цей тренд лише посилився:

  • згідно з дослідженням НДУ ВШЕ та дискаунтера "Чижик", 40,2% росіян почали заощаджувати у звичайних магазинах, а 28,2% — в інтернеті;
  • опитування холдингу "Ромир" показало, що 58% споживачів свідомо відмовляються від товарів, які купували раніше;
  • 57% опитаних намагаються знайти дешевші аналоги в нижчих цінових категоріях;
  • 46% громадян намагаються якомога рідше ходити до магазинів.
Росія, ритейлери
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