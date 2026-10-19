Демченко: Українських прикордонників, які опинилися на території Молдови, повернули в Україну

Двох українських прикордонників, які 15 жовтня опинилися на території Молдови під час переслідування порушника кордону, повернули в Україну. Це стало можливим після розгляду обставин інциденту та обміну інформацією між українською і молдовською сторонами.
Про це в коментарі Суспільному повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
«За результатами розгляду ситуації, що мала місце 15 жовтня, та обміну інформацією між сторонами, українські прикордонники були повернуті на територію України», — зазначив Демченко.
Нагадаємо, 15 жовтня на українсько-молдовському кордоні стався інцидент за участю двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка, що намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер.
За інформацією ДПСУ, прикордонний наряд на Вінниччині помітив чоловіка, який рухався до кордону, а згодом намагався переплисти річку. Під час затримання він чинив опір.
Через обміління Дністра та несправність двигуна човен з українськими прикордонниками прибило до молдовського берега. Там група людей, погрожуючи військовослужбовцям, витягла човен на берег. Згодом на місце прибули молдовські прикордонники.
Молдовська сторона затримала порушника кордону. Українська ДПСУ повідомила про початок службового розслідування, зокрема щодо дій прикордонного наряду. Також між представниками прикордонних служб двох країн відбулася зустріч для з'ясування обставин інциденту.
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