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Трамп призупинив мита, обмеження та санкції проти Росії

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення масштабних мит, обмежень та санкцій, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем за купівлю російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Трамп скористався положенням про відміну санкцій у рамках закону, який відстоював покійний сенатор Ліндсі Грем як спосіб покарати Росію за війну в Україні. Цей закон також передбачав розширення санкцій проти Ірану.

"Наразі я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених законом Грема. Я надав Конгресу підтвердження того, що надання такого виключення наразі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - заявив Трамп в указі.

Директива формально вводить мита, але зупиняє їхню дію. Це означає, що Трамп може застосувати їх в інший час, якщо захоче.

Законопроект дав Трампу 30 днів на введення 100% мита на всі товари від п'яти найбільших покупців російської нафти. Він також передбачав запровадження санкцій проти численних російських підприємств та 500% мита на весь імпорт російської енергопродукції до США. І цей місячний термін мав закінчитися завтра 18 жовтня.

Bloomberg пише, що скасування мит загрожує новим опором з боку членів Конгресу, включаючи багатьох республіканців, які обурені рішенням Трампа щодо угоди США та Росії щодо дизелю.

Причому цього тижня група сенаторів від обох партій вже підписала листа з вимогою до Трампа розірвати угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним та забезпечити дотримання положень закону Грема.

Скасування цього закону також дозволяє уникнути потенційного конфлікту з найбільшими покупцями російської енергопродукції – Китаєм, Індією та Туреччиною.

Варто додати, що покійний сенатор Ліндсі Грем розробив цей законопроєкт перед своєю смертю в липні, і його ухвалення розглядалося як спосіб вшанувати його пам'ять. Грем неодноразово називав такі санкції ключем до того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край його повномасштабному вторгненню в Україну, яке триває вже п'ятий рік.

Трамп, Грем
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