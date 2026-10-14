Федієнко: Зміни у правилах бронювання можуть призвести до звільнень працівників, які мають відстрочку

Зміни у правилах бронювання можуть негативно вплинути на роботу критично важливих підприємств і призвести до звільнень працівників, які мають відстрочку від мобілізації.

Як пишуть «Факти», про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За словами депутата, можливі нововведення можуть створити проблеми для підприємств енергетики, зв’язку та оборонно-промислового комплексу.

«Це може дуже негативно вплинути взагалі на роботу критично важливих підприємств: енергетика, зв’язок і оборонно-промислові підприємства. Це одна історія», — зазначив Федієнко.

Він також звернув увагу на можливі наслідки для працівників, які мають відстрочку від мобілізації на підставі статті 23 відповідного закону.

Федієнко пояснив, що йдеться про проєкт урядової постанови щодо критеріїв критичності підприємств і бронювання працівників.

За його словами, у документі передбачено вилучення норми, пов’язаної зі статтею 23, яка регулює відстрочку від призову під час мобілізації.

«Якщо вони прибирають критерії квоти, яку зараз роблять студенти, багатодітні батьки, доглядальники, тоді роботодавцю просто немає сенсу тримати цих людей, їх просто звільнятимуть», — сказав депутат.

Він навів приклад підприємства зі 100 працівниками. Раніше 50 із них могли бути заброньовані, а ще 50 мали відстрочку на підставі статті 23 і фактично формували відповідну квоту.

«Якщо зараз їх прибирають, то ці 50 людей просто непотрібні роботодавцеві», — пояснив Федієнко.

Коментуючи можливість запобігти ухваленню такої норми, парламентар закликав уряд відмовитися від відповідних змін.

«Сказати Кабміну, щоб таку дурню не ухвалювали», — заявив він.