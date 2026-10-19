The Economist: За тривалого похолодання конкуренція між Європою та Азією за вільні партії СПГ лише посилиться

Європа входить у зимовий сезон із найнижчим за останні роки рівнем запасів газу на тлі різкого скорочення поставок скрапленого природного газу з Катару. У разі холодної погоди це може спричинити новий стрибок цін.
Про це повідомляє The Economist.
Європейські газові сховища наразі заповнені приблизно на 73%. Для порівняння, у 2022–2025 роках середній показник на цей період становив близько 90%.
Особливо низький рівень запасів зафіксований у Німеччині – близько 59%.
Ситуацію ускладнює різке скорочення поставок скрапленого природного газу з Катару після закриття Ормузької протоки. Відтоді країна відправила лише 98 партій СПГ – на 536 менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Загальний дефіцит катарських поставок оцінюється приблизно у 39 млн тонн, що відповідає близько 9% світового обсягу СПГ за минулий рік.
Аналітики попереджають, що у разі холодного листопада ціни на газ можуть зрости до 30–40 доларів за мільйон британських теплових одиниць. За тривалого похолодання конкуренція між Європою та Азією за вільні партії СПГ лише посилиться.
У The Economist зазначають, що багато європейських покупців розраховують на м’яку зиму через Ель-Ніньйо та відкладають активне поповнення запасів.
Водночас Німеччина вже доручила державному імпортеру до середини грудня забезпечити додаткові обсяги газу, еквівалентні приблизно восьми партіям СПГ.
Якщо поставки з Катару не відновляться найближчим часом, Європі може знадобитися додатково близько 20 млн тонн СПГ для поповнення запасів перед наступною зимою. Це, за оцінками аналітиків, може підтримувати високі ціни протягом 2027 року.
Водночас у довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. Нові проєкти у США, Канаді та інших країнах здатні збільшити глобальну пропозицію СПГ до приблизно 630 млн тонн у 2030 році – майже на 60% більше, ніж торік.
За такого сценарію пропозиція може перевищити попит на 55–75 млн тонн, а ціни на СПГ – опуститися нижче 6 доларів за мільйон британських теплових одиниць.
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