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Це на одне пиво менше для однієї людини на рік: Європейцям пояснили ціну допомоги Україні

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав європейців активніше підтримувати Україну та менше зосереджуватися на власному комфорті. За його словами, фінансова допомога, співмірна з вартістю одного пива на рік для одного європейця, може допомогти врятувати життя українців. Про це він заявив у четвер, 15 жовтня, у Брюсселі.

Кулбергс наголосив, що європейцям варто думати не лише про власні інтереси, а й про те, що найкраще для Європи загалом.

Він визнав, що підтримка України потребує фінансових витрат, однак закликав зважати на те, наскільки важливою ця допомога є саме зараз.

"Це на одне пиво менше для одного європейця на рік. Ми можемо собі це дозволити. Але Україна потребує цього саме зараз. Це одне пиво - лише витрати. А там це - ціна життя. І якщо ми вип’ємо менше, їхні життя будуть врятовані. Все просто", - наголосив латвійський прем’єр.

Латвія, Кулбергс
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