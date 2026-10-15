Зеленський подякував королю Чарльзу III за непохитну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський побував на аудієнції у короля Британії Чарльза і подякував за непохитну підтримку України, передає УНН.

«Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства», - повідомив Зеленський.

Як повідомляє Sky News, зустріч Зеленського та короля Чарльза відбулась у Букінгемському палаці.