Сибіга: Можлива тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить Путіна продовжувати війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що можлива тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у соцмережі Х.

«Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше покласти край війні. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США мала б лише протилежний ефект: підштовхнула б Путіна до продовження цієї війни. Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером; він – військовий злочинець. А Росія – це не світова потуга; це глобальна проблема», – йдеться у дописі.

Сибіга зауважив, що російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську, а також продовжує стрімко скорочуватися, як і рівень життя росіян. За його словами, Росія втратила 1,6 млн солдатів убитими та пораненими у проваленій війні, яку не може виграти й відмовляється припинити. Він також наголосив, що під тиском жорстких санкцій російські технологічний сектор, промисловість і бізнес продовжують перебувати у стані стагнації.

«З будь-якої прагматичної чи моральної точки зору Путіну немає місця за столом переговорів із президентами Трампом та Сі. Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, – це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення. Доки він продовжує цей терор, йому не повинно бути місця за жодним столом», – підсумував очільник МЗС.