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Сибіга: Можлива тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить Путіна продовжувати війну

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що можлива тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у соцмережі Х.

«Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше покласти край війні. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США мала б лише протилежний ефект: підштовхнула б Путіна до продовження цієї війни. Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером; він – військовий злочинець. А Росія – це не світова потуга; це глобальна проблема», – йдеться у дописі.

Сибіга зауважив, що російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську, а також продовжує стрімко скорочуватися, як і рівень життя росіян. За його словами, Росія втратила 1,6 млн солдатів убитими та пораненими у проваленій війні, яку не може виграти й відмовляється припинити. Він також наголосив, що під тиском жорстких санкцій російські технологічний сектор, промисловість і бізнес продовжують перебувати у стані стагнації.

«З будь-якої прагматичної чи моральної точки зору Путіну немає місця за столом переговорів із президентами Трампом та Сі. Єдине, що могло б забезпечити йому це місце, – це серйозний крок у напрямку миру, наприклад, прийняття пропозиції про припинення вогню ще до будь-якої такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільного населення. Доки він продовжує цей терор, йому не повинно бути місця за жодним столом», – підсумував очільник МЗС.

Сибіга
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