ЄС: Жодні економічні чи політичні санкції проти Росії не будуть скасовані

Європейський Союз (ЄС) підтвердив, що жодні економічні чи політичні санкції проти Росії не будуть скасовані доти, доки Москва не припинить свою агресивну війну проти України.

Про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.

Вона наголосила, що позиція Європейської комісії, яка є виконавчим органом Євросоюзу, залишається незмінною та однозначною.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих переговорів між Сполученими Штатами та Євросоюзом про закупівлю російського газу у межах потенційного врегулювання війни, представниця зазначила, що Єврорада вже висловила жаль з приводу рішення США тимчасово послабити санкції щодо російського дизельного пального.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня перед початком засідання Євроради підтвердила, що санкції не знімуть без закінчення бойових дій.

"Варто нагадати висновки Європейської ради, у яких зазначається, що Європейська рада висловлює жаль з приводу попереднього рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального. З нашого боку, ми залишаємося на своїй позиції. Ще раз нагадаю: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко висловилася минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, підтвердивши, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Отже, позиція сформульована цілком однозначно", — йдеться у заяві.

Речниця також зауважила, що саме узгоджені та скоординовані дії обох берегів Атлантики — Євросоюзу та Сполучених Штатів — у сфері санкційної політики можуть відіграти вирішальну роль у припиненні війни.

Вона нагадала, що санкції є одним із ключових інструментів міжнародного тиску на Росію, і їхня ефективність залежить від єдності позицій партнерів.

Раніше на засіданні Євроради група депутатів Європейського парламенту з різних політичних фракцій звернулася до президента Європейської ради Антоніу Кошти та до глав держав і урядів країн-членів ЄС із закликом зберегти принципову позицію щодо підтримки України. Вони закликали відхилити ініціативи президента США, спрямовані на послаблення санкційного тиску на РФ.