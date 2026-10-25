Найближчим часом Зеленський внесе в Раду пропозиції щодо продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію в Україна наступного тижня знову продовжать ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як очікується, найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе в Раду пропозиції щодо продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів - з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

"У понеділок, 26 жовтня, буде голосування в Раді", - повідомив нардеп, зазначивши, що це продовження буде вже 21-им.

В Україні спливає черговий термін воєнного стану та мобілізації: як працює процедура продовження

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, термін яких продовжують кожні 90 днів. Чинний період, ухвалений влітку, завершується 31 жовтня 2026 року.

Процедура продовження:

Продовження дії особливого правового режиму та мобілізаційних заходів відбувається за чітко визначеною законодавчою процедурою:

Ініціатива президента: глава держави видає два окремі укази - про продовження терміну дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації.

Затвердження парламентом: Документи подаються на розгляд до Верховної Ради України.

Набуття чинності: Народні депутати голосують за затвердження президентських указів, після чого оновлені строки офіційно набувають чинності.

Останнє рішення про продовження було ухвалене в липні 2026 року. Тоді президент України підписав відповідні укази:

№ 596/2026 - про продовження дії воєнного стану;

№ 597/2026 - про продовження строків проведення загальної мобілізації.

Обидва документи передбачали продовження правового режиму на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.