Держприкордонслужба: Пасажиропотік через український західний кордон виріс на 2,2%

Пасажиропотік через український західний кордон на цьому тижні, з 17 по 23 жовтня, виріс на 2,2% – до 520 тис. за рахунок збільшення потоку на виїзд на 5,6% – до 265 тис, яке збіглося із початком осінніх шкільних канікул.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", кількість перетинів кордону на в'їзд цього тижня зменшилася мінімально – до 255 тис. з 258 тис. тижнем раніше.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також підросло – до 124 тис. зі 123 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 490 з 402.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у п'ятницю (45 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (40 тис.), тоді як найменший на виїзд – у вівторок (32 тис.), на в'їзд – також у вівторок (29 тис.).

У суботу, 24 жовтня, за даними Держприкордонслужби, з України вибуло 53 тис. осіб проти 42 тис. тижнем раніше, хоча й виріс потік на в'їзд – до 42 тис. з 36 тис.

За даними Держприкордонслужби, станом 9:00 неділі черги автомобілів на кордоні на виїзд були незначними, але накопичилися черги з автобусів. Більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 30 та ПП "Грушів" – 20. В ПП "Краківець", "Шегині", "Угринів" та "Нижанковичі" черги були по 10 машин.

В той же час на ПП "Краківець" у черзі було 20 автобусів, ПП "Смільниця" – 20, ПП "Нижанковичі" – 14, ПП "Грушів" – 10 та ПП "Устилуг" -5.

Щодо інших кордонів, то на кордоні зі Словаччиною черга на ПП "Малий Березний" складала 10 авто, ПП "Ужгород" – 15. Тоді як на кордоні із Угорщиною 15 машин очікували в ПП "Тиса", а 5 – на ПП "Лужанка".

На кордоні із Молдовою та Румунією черги, за даними Держприкордонслужби, на ранок неділі були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень збільшився на 1,5% і був трохи більшим – 526 тис., при цьому потік на виїзд також трохи перевищував потік на в'їзд.

Торік наступного тижня пасажиропотік зріс ще на 10,3% у період осінніх шкільних канікул, а з їх завершенням впав на 10,5%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 80 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.