Угорщина не підтримала відкриття двох останніх кластерів у переговорах з Україною про вступ до ЄС

Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення у Брюсселі у вівторок, 27 жовтня Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на дипломатів ЄС, обізнаних з перебігом засідання.

Як йдеться в публікації, Угорщина поки не підтримала подальше просування процесу відкриття двох останніх кластерів 4 та 5 у переговорах з Україною про вступ до ЄС.

За інформацією співрозмовників, ірландському головуванню в Раді ЄС було заздалегідь відомо, що Угорщина не має наміру змінювати свою позицію щодо подальшого просування України до відкриття цих двох кластерів. Попри це, питання знову внесли до порядку денного робочої групи 27 жовтня.

Ще один дипломат висловив думку, що винесення питання на повторне обговорення мало радше політичний характер і було способом посилити тиск на Будапешт, ніж реальною спробою домогтися позитивного рішення саме на цьому засіданні.

Вперше про блокування двох останніх переговорних кластерів для вступу України в ЄС стало відомо 20 жовтня. Відтоді позиція Будапешта не змінилась.

Кластер 4 «Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність» охоплює, зокрема, транспорт, енергетику, транс’європейські мережі, довкілля та зміну клімату. Кластер 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості» охоплює питання сільського господарства, рибальства, регіональної політики та бюджетних положень.

Це два останні переговорні кластери, які ще не відкриті для України. Українська влада розраховує на їх відкриття до кінця 2026 року.