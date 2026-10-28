Хмара: Україна вже має контракти на поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін

В Україні вже досить давно дефіцит ракет для Patriot. Сили оборони не мають змоги перехоплювати російську балістику.

Україна закликала європейських партнерів передати 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про ракети для систем Patriot та IRIS-T.

Про це 26 жовтня повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Міністр звернувся до представників міністерств оборони країн E5: Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії з закликом допомогти Україні посилити захист від повітряних атак та підготувати оборону на 2027 рік.

Хмара зазначив, що Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет з їхніх наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше.

Зокрема, Україна розраховує на передачу ракет для Patriot та IRIS-T, закупівлі яких фінансують коштом кредиту Європейського Союзу.

Крім того, Хмара наголосив на потребі в переносних зенітних ракетних комплексах (ПЗРК) для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на отримання систем з наявних запасів партнерів.