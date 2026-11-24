Уряд Данії з наступного навчального року готується заборонити використання смартфонів у школах у відповідь на найгірші за всю історію результати данських підлітків у останньому дослідженні Programme for International Student Assessment (PISA).

Заборона, що стосується смартфонів та інших пристроїв з доступом до інтернету, діятиме до кінця 10-го класу, а також у закладах післяшкільного догляду. Про це йдеться в заяві данського уряду.

Як зазначили в уряді, після досягнення домовленості з іншими партіями законопроєкт буде внесено на розгляд під час поточної сесії парламенту.

"Діти повинні мати можливість відвідувати школу, не відволікаючись постійно, наприклад, на соціальні мережі, онлайн-покупки чи ігри", - зазначив у заяві міністр освіти Магнус Хейніке.

За інформацією уряду, школи також будуть зобов'язані використовувати мережеві фільтри, що блокують доступ до вебсайтів, які не мають академічного чи освітнього значення.

У багатьох школах Данії мобільні телефони вже заборонені. Минулого року парламент зобов'язав школи запровадити власні правила, щоб у початкових школах та закладах позашкільного догляду до третього класу не було мобільних телефонів.

На відміну від минулорічних правил, заборона, про яку зараз домовився уряд, є обов'язковою і діятиме до кінця 10-го класу. Як саме школи будуть це реалізовувати, вирішуватимуть вони самі.

Програма міжнародного оцінювання учнів (PISA) - це міжнародне дослідження, яке оцінює, як 15-річні учні застосовують знання та навички з читання, математики та природничих наук у реальних життєвих ситуаціях.