Уряд Данії з наступного навчального року готується заборонити використання смартфонів у школах у відповідь на найгірші за всю історію результати данських підлітків у останньому дослідженні Programme for International Student Assessment (PISA).
Заборона, що стосується смартфонів та інших пристроїв з доступом до інтернету, діятиме до кінця 10-го класу, а також у закладах післяшкільного догляду. Про це йдеться в заяві данського уряду.
Як зазначили в уряді, після досягнення домовленості з іншими партіями законопроєкт буде внесено на розгляд під час поточної сесії парламенту.
"Діти повинні мати можливість відвідувати школу, не відволікаючись постійно, наприклад, на соціальні мережі, онлайн-покупки чи ігри", - зазначив у заяві міністр освіти Магнус Хейніке.
За інформацією уряду, школи також будуть зобов'язані використовувати мережеві фільтри, що блокують доступ до вебсайтів, які не мають академічного чи освітнього значення.
У багатьох школах Данії мобільні телефони вже заборонені. Минулого року парламент зобов'язав школи запровадити власні правила, щоб у початкових школах та закладах позашкільного догляду до третього класу не було мобільних телефонів.
На відміну від минулорічних правил, заборона, про яку зараз домовився уряд, є обов'язковою і діятиме до кінця 10-го класу. Як саме школи будуть це реалізовувати, вирішуватимуть вони самі.
Програма міжнародного оцінювання учнів (PISA) - це міжнародне дослідження, яке оцінює, як 15-річні учні застосовують знання та навички з читання, математики та природничих наук у реальних життєвих ситуаціях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023