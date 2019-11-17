Вендинг - Кофейные Автоматы как прибыльный бизнес в Украине

Последние годы, утро каждого из нас, все чаще начинается с чашечки кофе или другого кофейного напитка. Благодаря развивающимся кофейным технологиям, кофе можно заварить не только дома, но и находясь в офисе, учебном заведении, аэропорту, парке и в другом общественном месте, где установлены кофейные автоматы и вендинг-машины. Находчивые предприниматели - вендоры делают свой бизнес на установке и обслуживании кофейного оборудования.

Было бы желание - бери и делай.

Кофейные, снековые и другие вендинговые аппараты (такие, как здесь) - это бизнес без участия продавца. Некоторые начинающие предприниматели думают, что это легкий бизнес, но это не совсем так. Вендинг захочет получить от вас терпение, смекалку, коммуникационные навыки, относительно небольшие вложения, но за это вы сможете получить стабильный доход, давая потребителю удобство и удовольствие. Но не забывайте, что вендинг, как и любой другой бизнес, требует вашего внимания, контроля и постоянного развития.

Кофейные и снековые автоматы — бизнес настоящего и будущего.

Запустить свой вендинговый бизнес, при желании, может любой начинающий предприниматель не имея опыта. Помочь ему в этом сможет компания Изивендинг (EasyVending), имея в своем штате опытных и профессиональных специалистов, которые смогут проконсультировать и помочь в выборе.

Последовательность действий:

1) Принять взвешенное решение заняться бизнесом, связанным с установкой и обслуживанием кофейного оборудования;

2) Зарегистрировать бизнес. Достаточно будет оформить ФОП (физическое лицо-предприниматель) на второй упрощенной группе налогообложения. Вид деятельности (КВЕД - классификатор видов экономической деятельности), при регистрации, нужно выбрать 47.9 Розничная торговля в неспециализированных магазинах (укр. Роздрібна торгівля поза магазинами). Вендинг не входит в категорию бизнеса подлежащих лицензированию;

3) Выбрать правильное место для установки кофейного или снекового автомата, так как от этого, в значительной степени, зависит уровень вашего дохода. Местами установки могут быть учебные заведения, больницы и поликлиники, бизнес и торговые центры, спорткомплексы и СПА-центры, стадионы и клубы, отели и гостиницы, парки, парковки, АЗС и СТО, рынки, кинотеатры, фестивали и концерт-залы, киоски, железнодорожные станции и аэропорты, а также много других мест скопления народу. Для установки кофейного оборудования достаточно будет 1-2м.кв. площади;

4) Выбрать торговую марку и модель кофейного оборудования и платежных систем (купюро и монетоприемник). На рынке Украины хорошо зарекомендовали себя, а также заняли значительную долю, такие итальянские торговые марки вендинговых автоматов, как Saeco, Necta, Bianchi, Rheavendors. Можно смело выбирать кофейные автоматы БУ, это сэкономит вам бюджет на начальном этапе. Но покупайте в профильной компании, которая специализируется на этом долгое время, это снизит вам риск неисправности оборудования.

Что касается платежных систем (купюро и монетоприемника), то как раз на этом не стоит экономить, т.к. от качества и скорости приема купюр, часто зависит доход торгового автомата.

5) Выбрать торговую марку кофе и ингредиентов для вендинга.

Одним из лидеров рынка Украины является европейская торговая марка MOKATE. Одноименный завод известен во всем мире как один из крупнейших производителей товаров для вендинга и HoReCa & Retail, которые экспортируется в 75 стран мира.

В продукции от Mokate есть все необходимые товары, высококачественный кофе и ингредиенты, которые нужны для заправки торгового вендингового оборудования, а это:

- зерновой и растворимый сублимированный кофе;

- сухие сливки (топпинг и кремер);

- растворимый горячий шоколад для вендинга;

- капучино со вкусом ванили, Ирландского виски;

- растворимый чай со вкусом лимона и малины.

Также вам обязательно понадобятся бутилированная вода, сахар, стаканы бумажные или пластиковые, деревянные или пластиковые палочки для размешивания напитков.

6) Купить Кофейный автомат, кофе, ингредиенты и сопутствующие товары для вендинга и произвести установку в торговую точку.

7) А дальше начнется самое интересное…) Наберитесь терпения!

Где взять деньги на покупку кофейных автоматов?

1) Заработать на работе;

2) Найти инвестора или партнера в вендинг-бизнес;

3) Получить финансовую поддержку друзей или родственников;

4) Оформить кредит наличными или кредитную карту;

5) Оформить кофейные автоматы в рассрочку, кредит или лизинг;

6) Взять в аренду с правом выкупа;

7) Найти свой уникальный способ, который поможет решить проблему с нехваткой финансов на развитие бизнеса на кофейных автоматах.

Срок окупаемости в вендинге или что ждать от кофейных автоматов?

Срок окупаемости в вендинге зависит от многих факторов:

1) Стоимость и качество кофейного оборудования;

2) Стоимость и качество платежных систем;

3) Стоимость и качество кофе, ингредиентов и др. сопутствующих товаров;

4) Размера арендной платы за место установки торгового оборудования;

5) Заработной платы и налогов;

6) Количества продаваемых порций в период;

7) Себестоимости конечного напитка и цены продажи;

8) Др. всевозможные затраты на вендинг.

Много факторов нужно учесть, и желательно это сделать на начальном этапе. Но сколько бы их не было, успех вендинг-бизнеса только в ваших руках.

У одних вендоров кофеаппарат окупался до полугода, у других вендинг не окупается никогда и вендор распродает оборудование, меняя сферу деятельности.

Есть ли какие-то риски в вендинге?

Да, конечно, есть, как и в любом другом бизнесе! Но, за счет того, что кофейное оборудование является ликвидным на рынке, в случае неудачного опыта, всегда есть возможность продать его в ноль или с небольшими потерями, чем нельзя похвастаться в большинстве других бизнес-направлений.

Учитывая все вышеизложенное, вендинг все равно остается одним из высокомаржинальных бизнесов на сегодняшний день, с невысокой степенью риска и доступным порогом входа в этот захватывающий и прибыльный бизнес.

Dmitry Kurenkov, EasyVending.