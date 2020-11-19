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"М3Карго": выгодные морские перевозки из Китая в Украину

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"М3Карго": выгодные морские перевозки из Китая в Украину

Товары из Китая невероятно популярны — большая часть вещей на прилавках всего мира создана именно в Поднебесной. В Украине множество предпринимателей работают с китайскими производителями и всем им необходима выгодная и безопасная доставка грузов.

Преимущества морских перевозок

Наиболее экономичный и надежный способ доставки грузов из Китая — перевозка по морю. С ее помощью можно доставить абсолютно любой товар, в том числе нестандартный, ведь здесь практически нет ограничений по его весу и габаритам. Что касается безопасности, то груз во время пути находится в недосягаемости криминальных элементов — контейнеры пломбируются, запечатываются и не вскрываются до прибытия в конечный пункт назначения.

Конечно, авто- ж/д- и авиаперевозки быстрее, но они имеют существенные недостатки. У самолетов и авто:

  • ограничение по размерам и весу (особенно у самолетов);
  • зависимость от метеоусловий или особенностей рельефа;
  • высокая вероятность потери груза, получения им ущерба (автомобильный транспорт).

Что касается железнодорожных перевозок, то тут также велика вероятность утраты части товара, плюс, как и машинам, поездам приходится пересекать несколько таможенных постов.

Где заказать перевозку грузов из Китая

Компания М3Карго предлагает услугу доставки сборных грузов морским путем в Украину из Китая:

  • в среднем перевозка занимает 50-65 дней;
  • формирование контейнера происходит раз в 7 дней, а все организационные вопросы компания берет на себя;
  • доставка происходит из трех крупнейших торговых портов (Нинбо, Шеньчжэнь, Иу);
  • товар прибывает на ваш склад (Днепр, Киев и т. д.), если объем груза больше 4 м3, то стоимость перевозки ощутимо снижается. В среднем цена за 1м3 составляет 200 долларов.

Для получения точной суммы расходов на доставку нужно заказать ее расчет на сайте m3cargo.com.

Морские перевозки Китай Укр востребованы малым и средним бизнесом. Руководство компаний и частные предприниматели могут посвятить время развитию своего дела, не отвлекаясь на сопровождение груза, поиск поставщика и т. д. — все вопросы, вплоть до прохождения таможни и выгрузки товара на вашем складе, “М3Карго” решит наиболее выгодным для вас способом.

Компания осуществляет доставку под ключ: все, что вам нужно — это выбрать желаемое и довериться профессионалам. Если у вас уже есть поставщик, то при необходимости можно удостовериться в отсутствии брака у товара и его соответствии заявленному качеству с помощью специалистов “М3Карго”.

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