Советы по выбору телевизора с функцией Smart TV

Телевизор из обычного устройства для просмотра кабельных программ давно переквалифицировался в полноценный компьютер. Хорошо зарекомендовали себя в этом плане Samsung TV с технологией Smart. Но с расширением функционала и появлением новых терминов/функций выбор телевизора превращается в настоящую пытку. На рынке огромный выбор плазм в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам в этом помочь.

Возможности телевизоров с приставкой Smart:

серфинг в интернете (использование поисковика, просмотр социальных сетей, электронной почты и тому подобное);

общение по видео в соответствующих программах, наподобие Skype;

установка и запуск консольных/компьютерных игр;

интеграция с ПК и доступ к мультимедийному контенту, хранящемуся на нем.

Все это не говоря уже о поиске фильмов, сериалов и видео в высоком качестве и с хорошей озвучкой. Это основное преимущество Smart TV.

Удобство интерфейса

Наверняка телевизором будут пользоваться пожилые люди или дети, а значит меню управления должно быть интуитивно понятным. В большинстве стандартных Smart платформ после входа в систему на телевизоре появляется экранное меню со списком доступных интернет-каналов, которые предоставляются в виде приложений. Вы самостоятельно можете редактировать этот список, вынося наиболее актуальные приложения на первый план. Пользуясь пультом, нажимайте на иконку определенного канала /приложения и переходите к их контентным предложениям, которые можно выбрать и просмотреть. Классная опция — это голосовой поиск. Если у пульта есть встроенный микрофон, искать нужные видео становится еще проще!

Что насчет бренда?

В начале статьи мы уже говорили о том, что оптимальным вариантом в соотношении цена/качество мы считаем телевизоры бренда Samsung. Платформа Smart TV от Samsung является одной из самых продвинутых, при этом разработчики постоянно работают над ее улучшением и адаптацией под разные запросы пользователей. С 2015 года все модели Smart TV этого бренда оснащены современной операционной системой Tizen на базе Lunex. Она позволяет производить обмен аудио и видео-контентом (с телефона или любого другого устройства) с помощью Wi-Fi или Bluetooth через приложение SmartView. Опция голосового поиска по-умолчанию присутствует во многих новых моделях.