Турборежим на колесах. О чем именно Кабмин договорился с Deutsche Bahn

За две недели Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» подписали уже второй меморандум о взаимопонимании с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Однако вопросов от этого меньше не стало.

Ни «Укрзализныця», ни Мининфрастуктуры, ни Кабмин в течение последних недель не дали ни одного конкретного официального комментария. По информации издания, это связано с «коммуникационным эмбарго» от команды премьера Алексея Гончарука.

Сам же глава правительства обещал пролить свет на ситуацию 5 февраля, однако после торжественной части подписания меморандума Гончарук быстро ушел и не ответил ни на один из вопросов, которые накопились за последнее время.

В течение двух недель СМИ пыталась получить подробности будущей сделки с немецким железнодорожным оператором, однако деталей оказалось не так уж и много. Собеседники издания не исключают, что это может быть связано с тем, что полного понимания ситуации пока нет даже у первых лиц государства.

Все началось с Давоса, где министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал первый меморандум о взаимопонимании. Останавливаться на финальной версии документа нет никакого смысла — это была чисто формальность. Он содержит всего три пункта без всякой конкретики.

Впрочем, как стало известно, 22 января было несколько версий меморандума. В одной из них говорилось о том, что Deutsche Bahn через свою «дочку» DB Engineering and Consulting будет помогать развивать грузовые и пассажирские перевозки. Так же рассматривалась возможность направить в Украину 15 менеджеров для кураторства различных направлений деятельности работы УЗ.

«Сделали меморандум общего характера, так как не было понимания о путях реализации многих пунктов. Если честно, то сейчас ситуация не очень сильно изменилась», — говорит собеседник издания в правительстве.

Уже тогда в СМИ появилось огромное количество публикаций, которые были построены на предположениях и прогнозах как профильных экспертов, так и бывших чиновников УЗ и Мининфраструктуры.

Премьер пообещал раскрыть детали 5 февраля во время подписания очередного меморандума.

В итоге в этот день документ подписали представители Deutsche Bahn и «Укрзализныци». Интересно, что это сделали исключительно иностранцы — как с украинской, так и с немецкой стороны. Хотя под первой версии в Давосе свою подпись поставил министр инфраструктуры.

Так, на этот раз со стороны «Укрзализныци» меморандум подписали члены правления Желько Марчек и Ремигуш Пашкевич, со стороны Deutsche Bahn — Рональд Поффала, со стороны подразделения Deutsche Bahn компании DB Engineering & Consulting GmbH — ее гендиректор Нико Георг Варбанофф.

Получить комментарии премьера, министра инфраструктуры или представителей УЗ журналисты снова не смогли. Представителям СМИ разрешили только ознакомиться с самым меморандумом.

Указанный меморандум заключен на три года. Ориентировочный срок возможного сотрудничества — до десяти лет.

В документе кроме деталей будущего сотрудничества, в которых уже чуть больше конкретики, отмечается, что он не содержит окончательных условий и всех вопросов, по которым между компаниями с целью стратегического сотрудничества должно быть достигнуто соглашение.

При этом, согласно меморандуму, ни одна из сторон не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, включая потерю прибыли, невозможность использования или потерю бизнес-возможностей.

Интересным также является пункт, что меморандум в любой момент времени может быть прекращен любой стороной. За это также никто не понесет ответственности.

«Пустить немцев поуправлять — прикольная идея»

Откуда вообще взялась идея и кто был ее инициатором?

«Эту идею Гончаруку навязали. Понятно, что с точки зрения обложки все звучит красиво, Deutsche Bahn — это круто. При этом каких-то глубоких просчетов никто не проводил. С самого начала это было решение «сегодня на завтра», — говорит собеседник издания.

«Да, это прикольная идея — запустить немцев поуправлять железной дорогой», — приводит слова Гончарука источник, близкий к переговорам. По его словам, одним из ключевых инициаторов сотрудничества с немцами был советник премьера Юрий Голик.

Голик отказался от комментариев. Сам Гончарук решил общаться исключительно через соцсети. Через 2 часа после подписания документа в его Telegram-канале появилось сообщение с деталями.

Так, первоочередной задачей премьер видит изучения состояния «Укрзализныци» и создание Дорожной карты изменений.

Следующий шаг — с 1 января 2021 Deutsche Bahn должен оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Также, по его мнению, партнерство будет стимулировать запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

Премьер также заявил, что сотрудничество не предполагает продажу или аренду «Укрзализныци». «Украина оставляет за собой полный контроль над «Укрзализныцей», — подытожил он.

Все это, возможно, и звучит красиво, но кто будет нести ответственность за возможный провал сотрудничества и финансовые потери? Ответ на этот важный вопрос четко прописан в меморандуме — никто. Но это не единственный вопрос.

Вопросы без ответов

Почему Deutsche Bahn? Кроме разговоров о том, что немецкая компания имеет огромный опыт, экспертизу и инновационное мышление, объяснений немного. Более того, Deutsche Bahn ежегодно получает огромные, по украинским меркам, дотации от государства.

«Если говорить об опыте, то опыт поляков для нас гораздо ближе. И по структуре они имеют схожие позиции. Они тоже продавали непрофильные активы, делили железную дорогу на части, выходили на IPO, так что поляки для нас гораздо понятнее», — говорит собеседник в УЗ.

«Для нас тот путь, который они прошли, гораздо более правильный и рациональный. Но, как вы помните, с поляками у нас не очень получилось. Все сразу вспоминают о Балчуне. Но это же не значит, что из-за одного топ-менеджера у них была плохая трансформация », - добавляет он.

Если говорить даже о первом этапе сотрудничества, то возникает вопрос, как оно будет организовано?

«Мы не можем без процедуры закупки ничего подписывать, покупать любую услугу. В данном случае речь идет о консалтинге. Это предусматривает закон о госзакупках. УЗ не может заплатить условный миллион евро за консалтинг без тендера», — не под запись говорят в «Укрзализныце».

«На тендер может прийти не только Deutshe Bahn, а кто угодно. Мы же не выпишем условия тендера следующим образом: «только крупнейший немецкий оператор, который начинается на Deuts и заканчивается на Bahn », - добавляет собеседник.

Какова будет оплата? В случае успешного завершения первого этапа, немецкая компания планирует направить в Украину своих менеджеров. Какими будут их зарплаты, если в меморандуме есть пункт о том, что никто не несет ответственности за возможный провал?

Источник в Кабмине говорит, что до этого этапа еще надо дойти, но в любом случае в процессе переговоров планируется прописать четкие KPIs для каждого менеджера. Он предполагает, что зарплаты точно не будут выше тех, которые получает действующий менеджмент УЗ.

«Минимум 3-6 месяцев стороны будут находиться в процессе обсуждения обоюдных обязанностей. Далее по шагам: дорожная карта, консультирование, приход топ-менеджмента, предварительно из 15 человек», — говорят в правительстве.

«При этом никто не исключает, что все может сорваться. Разорвать сотрудничество позволяет меморандум, но надеемся, что до этого не дойдет. Но быстрых результатов точно ждать не стоит», — добавляет собеседник.

Но ключевым остается вопрос — есть ли у правительства стратегическое видение будущего «Укрзализныци» или это очередной эксперимент в рамках турборежима?

«Да, возможно это и будет наиболее выгодное для УЗ сотрудничество за всю историю, но такие вещи требуют широкого обсуждения. Сейчас этим занимается отдельная рабочая группа в Кабмине и деталей немного», — говорит собеседник издания, близкий к процессу переговоров.

«Пока финальная цель непонятна, содержание непонятно, наполнение непонятно. Для чего? Кроме того, чтобы красиво заявить, что мы сотрудничаем с Deutshe Bahn», — добавляет он.

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