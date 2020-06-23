Можно ли управлять инфляцией

Об инфляции. Не так и просто разобраться, спешит ли ФРС, опаздывает ли ЕЦБ, «тормозит» ли НБУ в тех или иных действиях, равно как и кто из них все делает правильно.

1. Цены не поднимаются и не падают в унисон. То, что мы называем «инфляцией», — средний показатель роста и падения цен на все товары и услуги в потребительской корзине, отражающий затраты всех потребителей. Эти цены меняются по множеству причин, включая развитие технологий, ожидания, настроения и вкусы потребителей, стоимость импорта.

2. Люди по-разному ощущают инфляцию. В совместном исследовании ФРБ Чикаго и Университета Чикаго за 2004-2013гг она сильнее чувствовалась пожилыми, необеспеченными людьми, а также многодетными семьями. Свою роль играют также каналы продаж. Согласно еще одному исследованию за 2014-2017 гг , инфляция товаров, проданных онлайн, на 1,3% ниже, чем показывал Индекс потребительских цен для той же категории товаров.

3. Еще одно крупное расхождение — между товарами и услугами. С момента окончания рецессии 2008-2099 гг любимая ФРС мера инфляции — изменение ценового индекса для личных потребительских расходов — в среднем показывала 1,5% за год. Однако если посмотреть на два главных компонента индекса раздельно, то выяснится, что инфляция услуг составляла 2,2% ежегодно, а товаров — 0,3%. Проблема в том, что финансовая политика не может рассматривать экономику товаров отдельно от экономики услуг, а выводить среднее значение тут не совсем справедливо.

4. В 1963г. Милтон Фридман утверждал, что «инфляция везде и всегда есть чисто финансовый феномен», подразумевая, что ФРС может почти полностью контролировать ее с помощью денежной массы. В теории, по его словам, цены не могут вырасти, если ФРС не закачает еще больше денег в экономику. Но он ошибался. Даже если ФРС ничего не сделает, инфляция может вырасти, если банки будут выдавать больше кредитов, а деньги — быстрее циркулировать в экономике страны.

5. Имеется даже точка зрения о том, что повышение процентных ставок не сдержит тенденцию цен к повышению, а напротив — подстегнет их рост. Эту идею высказал в 1930-х годах Ирвинг Фишер, основываясь на простом утверждении — номинальная процентная ставка равна реальной ставке с учетом инфляции. К примеру, если номинальная процентная ставка — 2%, то при нулевой инфляции реальная ставка также равна 2%. Если ФРС поднимет номинальную ставку до 4%, а реальная останется на том же уровне (2%), то инфляции придется также вырасти до 2% (2+2=4). Сомнительно? Но в 2016г президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что «неофишерианские идеи могут оказать серьезное влияние на наше обдумывание будущей финансовой политики».

В общем, если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть ПОЛНОЕ понимание:

— как работает инфляция и от чего зависит рост экономики;

— что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.

P.S. Но экономические полемисты уверены в том, что все досконально знают и понимают...