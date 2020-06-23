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Можно ли управлять инфляцией

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Можно ли управлять инфляцией

Об инфляции. Не так и просто разобраться, спешит ли ФРС, опаздывает ли ЕЦБ, «тормозит» ли НБУ в тех или иных действиях, равно как и кто из них все делает правильно.

1. Цены не поднимаются и не падают в унисон. То, что мы называем «инфляцией», — средний показатель роста и падения цен на все товары и услуги в потребительской корзине, отражающий затраты всех потребителей. Эти цены меняются по множеству причин, включая развитие технологий, ожидания, настроения и вкусы потребителей, стоимость импорта.

2. Люди по-разному ощущают инфляцию. В совместном исследовании ФРБ Чикаго и Университета Чикаго за 2004-2013гг она сильнее чувствовалась пожилыми, необеспеченными людьми, а также многодетными семьями. Свою роль играют также каналы продаж. Согласно еще одному исследованию за 2014-2017 гг , инфляция товаров, проданных онлайн, на 1,3% ниже, чем показывал Индекс потребительских цен для той же категории товаров.

3. Еще одно крупное расхождение — между товарами и услугами. С момента окончания рецессии 2008-2099 гг любимая ФРС мера инфляции — изменение ценового индекса для личных потребительских расходов — в среднем показывала 1,5% за год. Однако если посмотреть на два главных компонента индекса раздельно, то выяснится, что инфляция услуг составляла 2,2% ежегодно, а товаров — 0,3%. Проблема в том, что финансовая политика не может рассматривать экономику товаров отдельно от экономики услуг, а выводить среднее значение тут не совсем справедливо.

4. В 1963г. Милтон Фридман утверждал, что «инфляция везде и всегда есть чисто финансовый феномен», подразумевая, что ФРС может почти полностью контролировать ее с помощью денежной массы. В теории, по его словам, цены не могут вырасти, если ФРС не закачает еще больше денег в экономику. Но он ошибался. Даже если ФРС ничего не сделает, инфляция может вырасти, если банки будут выдавать больше кредитов, а деньги — быстрее циркулировать в экономике страны.

5. Имеется даже точка зрения о том, что повышение процентных ставок не сдержит тенденцию цен к повышению, а напротив — подстегнет их рост. Эту идею высказал в 1930-х годах Ирвинг Фишер, основываясь на простом утверждении — номинальная процентная ставка равна реальной ставке с учетом инфляции. К примеру, если номинальная процентная ставка — 2%, то при нулевой инфляции реальная ставка также равна 2%. Если ФРС поднимет номинальную ставку до 4%, а реальная останется на том же уровне (2%), то инфляции придется также вырасти до 2% (2+2=4). Сомнительно? Но в 2016г президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что «неофишерианские идеи могут оказать серьезное влияние на наше обдумывание будущей финансовой политики».

В общем, если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть ПОЛНОЕ понимание:

— как работает инфляция и от чего зависит рост экономики;
— что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.

P.S. Но экономические полемисты уверены в том, что все досконально знают и понимают...

ЕЦБ, ФРС, инфляция, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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