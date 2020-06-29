Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу?

Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.

1. Китай бы не остановило, что в мире несколько очень крупных зарубежных компаний контролирует рынок.

Возьмём реальный пример в производстве железнодорожного транспорта. Зачем запускать своё производство, если в мире существуют гиганты отрасли, как Alstom, Siemens, General Electric, Hyundai? И в Украине нашли бы тысячу причин, что развитие такой компании нецелесообразно, неконкурентно.

Для китайцев это ничего не значило и они хотели создать своего производителя. У них получилось. Это государственная компания CRRC, который стал крупнейшим в мире производителем железнодорожной техники.

2. Китай бы не остановило, что продукция проигрывает западным аналогам.

Китайцы делали все, чтобы учится у запада делать конкурентоспособную продукцию. Они закупали иностранное оборудование. Нанимали иностранных специалистов.

Если иностранный инвестор хотел открывать производство в Китае, то основным требованием была передача технологий. Когда китайцы задались целью создать авиапроизводство, то привлекали в страну ключевых производителей компонентов и запчастей. И в какой-то момент оказалось, что китайцы владеют полным циклом для производства своей авиации.

3. Обеспечили Антонов госзаказами.

Вернемся к CRRC. Да. Сейчас эта крупнейшая в мире компания в своём сегменте, но она стала такой, потому что государство стало основным заказчиком этой компании, когда делало масштабные инвестиции в железнодорожный транспорт.

Еще Китай стал мировым лидером по производству стали. И снова же, основным заказчиком здесь было государство, которое использовало эту сталь для строительства и создания транспортной инфраструктуры.

4. Обеспечил компанию дешевым и доступным финансированием.

Если китайское государство считает отрасль стратегически важной, то они обеспечивают компании из отрасли огромными субсидиями и дешевым кредитованием.

Та же компания CRRC, по данным ГлобалТрейдАлерт в 2018 получила субсидий на 2 млрд дол (в 2017 — 1,6 млрд).

Когда решил сделать судостроение стратегической отраслью, то за 6 лет они потратили 4,5 млрд на субсидии, модернизацию производственных площадей и строительство верфей.

Китай так же скопировал в Японии денежно-кредитную политику «window guidance». Это форма государственного вмешательства, когда банкам дают указания какие они должны кредитовать отрасли и в каком объёме. Причём если в Японии банки были частными, то в Китае эту функцию выполняют 4 государственных банка, которые входят в число крупнейших в мире. При таком кредитовании часто игнорируется рыночная целесообразность кредитования, как возможность получения прибыли. И с помощью таких кредитов китайцы лезут в заведомо убыточные проекты только для того, чтобы занять эту нишу.

5. Помогали развитию экспорта.

Китай ежегодно выделяет десятки миллиардов долларов на финансирование экспортных контрактов.

К примеру, в рамках финансирования международного проекта «Один пояс — один путь» Китай использует только китайских подрядчиков. Происходит это следующим образом. Если другое государство хочет профинансировать инфраструктурный проект, то Китай может на это выделить деньги. С одним условием. За эти деньги можно купить только китайскую продукцию.

В 2015 государственный Банк развития Китая выделил почти 2 млрд дол Южной Африке на покупку железнодорожной продукции китайской компании CRRC.

Китайскую политику развития можно описать следующей шуткой: «Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать — «кто тут?».

И такого подхода нам сильно не хватает. Даже если у нас будет одна очевидная причина почему да, то мы найдём сотни причин почему нет