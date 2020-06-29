Войти
Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты
официально
Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты
Лукашенко рассказал, как москвичи скупают в Минске квартиры
соседи
Лукашенко рассказал, как москвичи скупают в Минске квартиры

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

промполитика
RSS

Если бы Антонов достался китайцам?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
174
Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу?

Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.

1. Китай бы не остановило, что в мире несколько очень крупных зарубежных компаний контролирует рынок.

Возьмём реальный пример в производстве железнодорожного транспорта. Зачем запускать своё производство, если в мире существуют гиганты отрасли, как Alstom, Siemens, General Electric, Hyundai? И в Украине нашли бы тысячу причин, что развитие такой компании нецелесообразно, неконкурентно.

Для китайцев это ничего не значило и они хотели создать своего производителя. У них получилось. Это государственная компания CRRC, который стал крупнейшим в мире производителем железнодорожной техники.

2. Китай бы не остановило, что продукция проигрывает западным аналогам.

Китайцы делали все, чтобы учится у запада делать конкурентоспособную продукцию. Они закупали иностранное оборудование. Нанимали иностранных специалистов.

Если иностранный инвестор хотел открывать производство в Китае, то основным требованием была передача технологий. Когда китайцы задались целью создать авиапроизводство, то привлекали в страну ключевых производителей компонентов и запчастей. И в какой-то момент оказалось, что китайцы владеют полным циклом для производства своей авиации.

3. Обеспечили Антонов госзаказами.

Вернемся к CRRC. Да. Сейчас эта крупнейшая в мире компания в своём сегменте, но она стала такой, потому что государство стало основным заказчиком этой компании, когда делало масштабные инвестиции в железнодорожный транспорт.

Еще Китай стал мировым лидером по производству стали. И снова же, основным заказчиком здесь было государство, которое использовало эту сталь для строительства и создания транспортной инфраструктуры.

4. Обеспечил компанию дешевым и доступным финансированием.

Если китайское государство считает отрасль стратегически важной, то они обеспечивают компании из отрасли огромными субсидиями и дешевым кредитованием.

Та же компания CRRC, по данным ГлобалТрейдАлерт в 2018 получила субсидий на 2 млрд дол (в 2017 — 1,6 млрд).

Когда решил сделать судостроение стратегической отраслью, то за 6 лет они потратили 4,5 млрд на субсидии, модернизацию производственных площадей и строительство верфей.

Китай так же скопировал в Японии денежно-кредитную политику «window guidance». Это форма государственного вмешательства, когда банкам дают указания какие они должны кредитовать отрасли и в каком объёме. Причём если в Японии банки были частными, то в Китае эту функцию выполняют 4 государственных банка, которые входят в число крупнейших в мире. При таком кредитовании часто игнорируется рыночная целесообразность кредитования, как возможность получения прибыли. И с помощью таких кредитов китайцы лезут в заведомо убыточные проекты только для того, чтобы занять эту нишу.

Читайте также: Можно ли управлять инфляцией

5. Помогали развитию экспорта.

Китай ежегодно выделяет десятки миллиардов долларов на финансирование экспортных контрактов.

К примеру, в рамках финансирования международного проекта «Один пояс — один путь» Китай использует только китайских подрядчиков. Происходит это следующим образом. Если другое государство хочет профинансировать инфраструктурный проект, то Китай может на это выделить деньги. С одним условием. За эти деньги можно купить только китайскую продукцию.

В 2015 государственный Банк развития Китая выделил почти 2 млрд дол Южной Африке на покупку железнодорожной продукции китайской компании CRRC.

Китайскую политику развития можно описать следующей шуткой: «Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать — «кто тут?».

И такого подхода нам сильно не хватает. Даже если у нас будет одна очевидная причина почему да, то мы найдём сотни причин почему нет

Антонов, Павел Вернивский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 июня 2020
Воскресенье, 28 июня 2020
Суббота, 27 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016