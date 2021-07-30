Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей?

Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов.

Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США. Когда Боинг оказался в трудном финансовом положении из нескольких аварий, то почему-то никто не говорил: зачем нам Боинг, если у нас есть Cessna?

Потому что нельзя сравнивать компании разных масштабов. Выручка производителя Textron Aviation (Cessna) составляет всего лишь 5 млрд. Выручка Боинга несмотря на проблемы — 60 млрд!

А знаете, что почему я сравниваю выручку? Потому что эффект влияния на экономику разный. Потому что из этого дохода компании потом будут уплачены зарплаты, налоги. Так же от работы Боинга зависит деятельность поставщиков, которые тоже платят налоги и создают рабочие места.

Выручка Spirit Aerosystems составляет около 7 млрд дол, и 80% этого дохода она получает от Боинга.

Так же от Боинга зависит такие компании:

United Technologies Corp с продажами 66 млрд дол.

Honeywell International — 41 млрд.

Hexcel Corp — 2,9 млрд

Woodward Inc — 2,1 млрд

Таких поставщиков у Боинга тысячи. От некоторых зависит экономики целых городов и регионов. И, безусловно, отсутствие заказов от Боинга приведёт к падению продаж у этих поставщиков. Более того, скорее всего приведёт к финансовым трудностям, увольнениям и возможным банкротствам.

Вед, в свою очередь, эти поставщики сами являются крупными компаниями и тоже имеют своих поставщиков. Они также покупают компоненты и оборудование. Еще не нужно забывать, что эти компании используют логистические, финансовые, страховые, маркетинговые услуги. Все эти компании тоже являются налогоплательщиками. А рабочие всех этих компаний, в свою очередь, тратят доход на еду, одежду, жильё, автомобили, развлечения.

В США все это понимают. И потому Боинг имеет стратегическое значение для экономики США. А его выживание — это вопрос государственной важности.

Да, сравнивать Боинг и Антонов, наверное, тоже неправильно. Однако мы же говорим не только про сегодня, но и про перспективы и утраченную потенциальную выгоду. Как Textron никогда не станет Боингом, так и Аэропракт не станет Антоновым.

И ещё важный момент. Смысл моего текста — это не критика производителей легкомоторных самолётов. Смысл в том, что нельзя все сводить к эффективности, также нужно учитывать влияние компании на экономику государства. Антонову достаточно произвести один самолет и на экономику страны это повлияет так же, как общая годовая выручка всех производителей легкомоторных самолётов вместе взятых. Это макроэкономика. И хочу подчеркнуть, что именно макроэкономика влияет на ваши кошельки больше, чем эффективность.