Войти
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины
резонанс
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины
Путин назвал невозможным реверс российского газа в Украину
позиция
Путин назвал невозможным реверс российского газа в Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

промышленность
RSS

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Павел Вернивский
Павел Вернивский
106
Почему у нас не строят корабли и самолеты

Недавно Антонов выиграл тендер на поставку самолёта Ан-178 в Перу. Стоимость самолёта 65 млн дол.

Хотел бы обратить внимание на эту цифру. 65 млн. Знаете, что она значит?

Цикл производства одного самолёта: от закладки первой детали до поставки готового самолёта составляет примерно год.

Когда вы заключаете контракт на поставку такой техники, то очень важной является форма оплаты. Готов заказчик оплатить сразу или нет. В большинстве случаев нет, ведь для него это риск. А вдруг вы не выполните заказ? А может у него просто сейчас денег нет. И это значит, что заказ авиапроизводитель должен выполнить за счёт своих финансовых ресурсов. А деньги вернёт в конце, когда оплатит заказчик.

Теперь смотрите. Производитель должен закупить комплектующие, материалы, необходимое оборудование, целый год оплачивать зарплату рабочим за свой счёт.

Наценка на продаже такой техники составляет примерно 5-10%, а это значит, что Антонов где-то сейчас должен найти 60 млн дол, чтобы выполнить заказ вовремя и через год получить 65 млн дол.

Где взять эти деньги? Самой распространённым способом является кредит. Обычно кредиты у нас предоставляются под 20% годовых. Помимо ставки, ещё дополнительной проблемой является размер кредита. 60 млн дол это очень большая сумма и не всегда в лучшие годы банки в Украине могли предоставить такой кредит, а сейчас тем более. Помимо этого, банки, как гарантию возврата, ещё требуют залог, который должен быть больше размера кредита. Антонов должен заложить в банк имущества на 80 млн дол!

Трудности могут быть не только с получением кредита, а с условиями оплаты заказчиком. Ну вот хочет Перу купить самолёт и говорит, что денег у нас нет. Давайте рассрочку. В развитых странах эту проблему решают через экспортно-кредитное агенство. Это агенство даёт Перу кредит, который сразу же идет на счёт компании Антонова и упрощает задачу выполнения заказа. Антонову не нужно искать уже финансирование. К примеру, чтобы вы понимали, то 85% кредитов американского Эксимбанка идёт на финансирование экспортных контрактов Боинга.

Читайте также: Деиндустриализированный рост и допвыплаты по внешнему долгу

Однако, у нас это агентство не работает, но Перу хочет рассрочку. То есть 65 млн дол оплатит не через год, а в течении трёх лет по 20 млн. А теперь смотрите, если Антонов найдёт 60 млн, то через год он вернёт только 20, ещё через год ещё 20 и в конце ещё 25. Выходит он потратит деньги, которые вернёт только через 3 года. Для Антонова это дополнительные расходы по обслуживанию кредита. Это гипотетическая ситуация, но она часто возникает при продажах такой техники. К примеру, Украина если что-то заказывает, то любит брать такие рассрочки.

А теперь скажите, может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как они будут выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.

Антонов, Павел Вернивский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 16 ноября 2019
Пятница, 15 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Деиндустриализированный рост и допвыплаты по внешнему долгу

Несмотря на неустойчивость и некачественность, деиндустриализированный рост приведет к вполне реальным и осязаемым дополнительным выплатам по внешнему долгу. Если тенденция сохранится, и по результатам 2019 года реальный ВВП увеличится на 4,2%, то дополнительные выплаты из бюджета (т.е. денег налогоплательщиков) по внешнему долгу составят порядка $350 млн.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016