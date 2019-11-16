Почему у нас не строят корабли и самолеты

Недавно Антонов выиграл тендер на поставку самолёта Ан-178 в Перу. Стоимость самолёта 65 млн дол.

Хотел бы обратить внимание на эту цифру. 65 млн. Знаете, что она значит?

Цикл производства одного самолёта: от закладки первой детали до поставки готового самолёта составляет примерно год.

Когда вы заключаете контракт на поставку такой техники, то очень важной является форма оплаты. Готов заказчик оплатить сразу или нет. В большинстве случаев нет, ведь для него это риск. А вдруг вы не выполните заказ? А может у него просто сейчас денег нет. И это значит, что заказ авиапроизводитель должен выполнить за счёт своих финансовых ресурсов. А деньги вернёт в конце, когда оплатит заказчик.

Теперь смотрите. Производитель должен закупить комплектующие, материалы, необходимое оборудование, целый год оплачивать зарплату рабочим за свой счёт.

Наценка на продаже такой техники составляет примерно 5-10%, а это значит, что Антонов где-то сейчас должен найти 60 млн дол, чтобы выполнить заказ вовремя и через год получить 65 млн дол.

Где взять эти деньги? Самой распространённым способом является кредит. Обычно кредиты у нас предоставляются под 20% годовых. Помимо ставки, ещё дополнительной проблемой является размер кредита. 60 млн дол это очень большая сумма и не всегда в лучшие годы банки в Украине могли предоставить такой кредит, а сейчас тем более. Помимо этого, банки, как гарантию возврата, ещё требуют залог, который должен быть больше размера кредита. Антонов должен заложить в банк имущества на 80 млн дол!

Трудности могут быть не только с получением кредита, а с условиями оплаты заказчиком. Ну вот хочет Перу купить самолёт и говорит, что денег у нас нет. Давайте рассрочку. В развитых странах эту проблему решают через экспортно-кредитное агенство. Это агенство даёт Перу кредит, который сразу же идет на счёт компании Антонова и упрощает задачу выполнения заказа. Антонову не нужно искать уже финансирование. К примеру, чтобы вы понимали, то 85% кредитов американского Эксимбанка идёт на финансирование экспортных контрактов Боинга.

Однако, у нас это агентство не работает, но Перу хочет рассрочку. То есть 65 млн дол оплатит не через год, а в течении трёх лет по 20 млн. А теперь смотрите, если Антонов найдёт 60 млн, то через год он вернёт только 20, ещё через год ещё 20 и в конце ещё 25. Выходит он потратит деньги, которые вернёт только через 3 года. Для Антонова это дополнительные расходы по обслуживанию кредита. Это гипотетическая ситуация, но она часто возникает при продажах такой техники. К примеру, Украина если что-то заказывает, то любит брать такие рассрочки.

А теперь скажите, может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как они будут выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.