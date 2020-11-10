Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса.

Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.

И эти же эксперты рассказывают про неэффективность государства и не видят, что противоречат сами себе!

Если государство неэффективно распоряжается деньгами, то зачем ему давать деньги, которые все равно будет потрачены неэффективно плюс в долги залезем? Разве не лучше привлекать деньги в реальный бизнес? Где не государство будет решать куда вкладывать деньги, а сам бизнес.

А государство здесь будет играть роль координатора. Чтобы деньги были потрачены на открытие производств, создание рабочих мест, увеличение экспорта.

Вот в этом отличие между прямыми и портфельными инвестициями.

Ещё одно важное различие состоит в мобильности этих инвестиций.

И портфельные, и прямые инвесторы могут сбежать из страны. Однако, одно дело быстро избавится от ценных бумаг, а другое — продать реальный бизнес. В ситуации с реальным бизнесом, то в стране хотя бы останется производство, останутся квалифицированные кадры. При правильном подходе, гринфилд превратится в браунфилд. Бизнес не исчезнет, а поменяет собственника. И государство снова при необходимости может сыграть роль координатора: временно выкупить это производство, чтобы потом найти нового собственника.

Почему так никто не делает? Это технически сложнее, чем взять в кредит.

Кредит — это деньги в бюджет здесь и сейчас. А от инвестиций в производство бюджет получит деньги не сразу, а значительно позже. И не напрямую, а за счёт увеличения деловой активности.

Вот потому у нас любят брать кредиты. Это быстрое и простое решение. А то, что проблема не решается, а лишь отодвигается во времени — это головная боль будущих правительств.