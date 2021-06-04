Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница». В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.

«Неотчуждаемость» возвышающего труда

Первая особенность заключительного выпуска — это его чрезвычайная насыщенность локациями. Посещаемые автором святые места формируют крепкую историко-культурную композицию и глубокий духовно-философский нарратив выпуска.

По ходу фильма Марченко совершает непростое пешее путешествие по горным районам Закарпатья. Выполняя, в том числе, очень важную просветительскую миссию, фильм рассказывает историю удивительных святых мест, имеющих огромное значение для православия.

Зритель имеет уникальную возможность познакомиться сразу с четырьмя православными святынями Закарпатской области, которые называют украинским «малым Афоном».

Первой локацией и отправной точкой паломничества становится Свято-Николаевский мужской монастырь. Хранитель святыни делится удивительными историями о сподвижничестве основателя монастыря — священника Александра Кабалюка (Алексия), которого верующие Карпат почитают как святого. Преподобный Алексий всю свою жизнь проповедовал Слово Божье, невзирая на репрессии со стороны властей Австро-Венгрии и других стран, в состав которых входило Закарпатье.

Вторым местом остановки Оксаны Марченко является храм в честь Нанковской иконы Божьей Матери. Не будет большим преувеличением сравнить это святое место с французским Лурдом, где также находится живительный источник. В маленьком селе Нанково свершилось чудо явления иконы Божьей Матери, на месте которого забил святой источник, дарующий исцеление души и тела страждущим и просящим о помощи паломникам.

Третьей локацией фильма является Свято-Вознесенский Чумайловский женский монастырь, где покоятся мощи почитаемого святого Иова Угольского. Автор очень детально и внимательно раскрывает не только историю, но и «душу» обители. Чумайловский монастырь предстает перед зрителем как символ смиренного труда.

Марченко очень искусно, философски раскрывает сентенцию стремления к воспитанию такого важного качества как трудолюбие. Необходимость труда «который полезен и не всегда нам по вкусу — это отсечение своей воли и гордыни ведет к победе над страстями». Автор размышляет о значении трудолюбия и о труде, который вопреки мирской экономической теории, не может быть «отчужден», поскольку априори духовно обогащает возвышает каждого, кто смиренно и самоотверженно трудится.

Заключительным местом духовного путешествия становится Свято-Димитриевский храм. Это очень почитаемое паломниками место упокоения сподвижника православной веры удивительной судьбы — преподобного Иова Угольского, который силой молитвы творил чудеса исцеления, давая вторую жизнь даже больным неизлечимыми недугами. История обители, в которой покоятся мощи святого, символизирует жизненную силу и дух борьбы за сохранение православной веры.

Одухотворенность борьбы за жизнь

Вторая особенность 12-го фильма — экстремальные истории из жизни его героев. Это ни с чем несравнимые повествования людей, буквально оказавшихся в буквальном смысле у смертельной черты. Но, будучи в полшага от пропасти, благодаря своей воле и вере в Бога, герои сумели избежать, казалось бы, уже неминуемого трагического конца.

Присущая в рассказах «смертельная экстремальность» раскрывает всю смысловую глубину названия выпуска: «Слово о выживании».

Вместе с Оксаной Марченко в пешее паломничество отправился также известный профессиональный путешественник, спортсмен и специалист по выживанию в экстремальных ситуациях Владимир Вукста (Голтис). Повидавший самые опасные места на планете экстремал-профи поделился с Марченко жуткой историей своего пребывания в камере смертников в Иране. О том, как молитва и сила веры помогли ему выжить и выбраться «из тьмы, обратно к свету».

Через весь выпуск проходит удивительная история спасения Евгения и Людмилы Кныш. В качестве первого свидания молодые люди решили покататься на лыжах, но романтическое приключение превратилось в историю из жанра «survival horror» («ужас выживания»). Молодая пара заблудилась в горах и им пришлось бороться за жизнь, преодолевая холод, голод и отчаяние, ведь с каждым часом шансы на спасение неумолимо таяли, а перед глазами маячила смерть от переохлаждения. Но, в конечном итоге, молодые люди нашли в заброшенной хижине деревянную дощечку с надписью, что выше по склону есть мобильная связь и сумели подать сигнал спасателям.

Также уже традиционно Марченко доверительно поведала личную историю, случившуюся с ней в самом детстве, которая едва не закончилась трагическим исходом. После операции на гландах врачи на время оставили маленькую девочку совершенно одну, без всякого присмотра. За это время юная пациентка очень сильно порезала руку об осколки разбившейся стеклянной банки с компотом. Началось сильное кровотечение, и от наихудшего исхода ребенка спас персонал больницы, совершавший дежурный обход.

Согласно базовому определению, выживание — это комплекс действий, к которым человек прибегает в опасной ситуации, грозящей его жизни. В 12-м выпуске «Паломницы», Марченко наглядно демонстрирует, что действия для выживания, которые призваны обеспечить основные потребности для жизни человека: воду, еду и укрытие — это далеко не все. Этот набор действий неполноценен без их одухотворения, источником которого является вера.

В ситуациях, которые требуют от человека демонстрации природного «искусства» выживания, важна такая составляющая как навигация — ориентация в поисках безопасного места, места спасения. В «Паломнице» очень глубоко-символично показана важность «духовной навигации», наличия у человека веры в Бога, которая придает ему сил и веры в себя, становясь жизненно важным «путеводителем» в самых опасных жизненных ситуациях.

Итоговый фильм 1-го сезона «Паломницы» своеобразно подчеркнул значимость самого проекта, который и сам олицетворяет источник «духовной навигации» для каждого «выживающего» в крайне тяжелых, порой очень жестоких и опасных мирских реалиях.