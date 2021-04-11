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Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

Роман Губриенко
Роман Губриенко
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Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

«Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в нем любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Иоан.3:17—18)

На днях вышел пятый фильм в рамках проекта Оксаны Марченко «Паломница». После премьеры пятого эпизода уже однозначно можно сказать, что изначальный, в некоторой степени ажиотажный интерес (к популярности личности автора фильма, к околополитической «мишуре» и т.д.), проект быстро и полностью перерос.

Продюсеры всяких ТВ-шоу и прочих развлекательных прожектов, например, за счет мини-скандалов и пиар-ходов поддерживают градус ажиотажного интереса, чтобы приковать внимание зрителей к продукту. Получается скандально, ярко и в «ритме квикстеп» — это легко, выгодно продается и увлекает, потому что «Это шоу-бизнес, детка!».

А вот собрать столь внушительную аудиторию и приковать ее прихотливое внимание уровня «потребитель XXI века» к осмысленной, глубокой и многогранной «Паломнице» — это настоящее мастерство.

История «Паломницы» развивается — и к пятому фильму четко можно сказать, что важнейшей составляющей проекта является не только сам сюжет этого фильма, но, скорее, для кого снята эта лента.

Гесиодовский путь восхождения

Очередной фильм цикла, как и каждый выпуск, об особенном святом месте. В данном случае о Голосеевском монастыре в Киеве. Автор не обходит стороной важные исторические аспекты, которые пережила святыня, а также рассказывает об удивительных судьбах служителей монастыря, жизнь которых является образцом бескорыстной жертвенности, благодеяния и истинной любви к обездоленным. Один из героев пятого фильма «Паломница» — фронтмен группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов — делится с автором личной историей обретения Бога и понимания истинных ценностей в жизни. Сама же Оксана Марченко делится со зрителями личными историями из жизни, например, о своем крайне волнительном поступлении в ВУЗ.

Услышать историю Голосеевского монастыря и жизнеописание его необыкновенных обитателей — это только треть «полнометражного» восприятия «Паломницы». Увидеть искусную, бережно и внимательно встроенную визуальную часть истории фильма — это еще часть восприятия. Но самый главный фрагмент «пазла восприятия» — это почувствовать духовный и культурно-философский призыв, посыл, или, если угодно, просьбу в форме молитвы.

В окружающем мире агрессивного принуждения к «успешному потреблению», или к «безудержному консюмеризму» (простите за несколько устаревшую дефиницию), такие авторские циклы как «Паломница» — это большая редкость и осмысленный вызов «легкому в усвоении» мейнстриму. Пусть даже на первый взгляд такой вызов выглядит несколько «тяжеловесно». Потому что фильм Оксаны Марченко ничего не предлагает потреблять, ничего не рекламирует и не продает — но каждая серия смотрится со все возрастающим интересом.

А еще к пятому фильму полноценно раскрывается суть названия «Паломницы» — это преодоление пути, который, по завету древнегреческого поэта Гесиода, есть «путь к добродетели тягостен и труден, она не даётся от рождения, а требует постоянных жизненных усилий».

Вот и Оксана Марченко с каждым новым фильмом преодолевает очередную часть пути, а вся аудитория «Паломницы» при этом является ее спутником. На каждом из этих отрезков автор раскрывает новый лепесток цветка добродетели, который есть в каждом человеке, но не всякий хочет-может-готов трудолюбиво и усердно проращивать его.

Как отмечалось еще в первом обзоре, автор очень тонко, честно и трогательно-нежно создает атмосферу общей сплоченности и духовной близости для всех «зрителей-паломников», которые отправились вместе с нею в путь. Основа — это максимально доверительный рассказ о весьма личных историях из жизни. Это тончайшее «кружево эмоций» искусно держит всю смысловую нагрузку всего фильма «Паломница».

Эффект «пассивного» восприятия и семантическая «тонкость»

Пятый фильм, или пятый лепесток цветка добродетели: «Слово о милостыне». В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково — «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.

Этот важный аспект отмечал еще Святой Иоанн Златоуст: «Различен милования образ и широка заповедь сия». В данном контексте, конечно же, это является отсылкой к Божьей заповеди о любви к ближнему. Как ни странно, но автору этих строк, как человеку весьма далекому от Бога и веры, эта тема показалась чрезвычайно интересной и глубокой. Безусловно, без претензии даже на намек репрезентативности (в рамках мнения в блоге), Ваш покорный слуга решил провести мини-опрос друзей и знакомых (до 20 человек).

Вопрос был примерно такой — Вызывают ли у вас слова «подаяние» и «милостыня» ощущение, что это разные понятия. И насколько ощутим «зазор различности» в ощущении/восприятии этих двух слов?

Обращаю внимание, что речь не об определении или знании определений, а именно об восприятии, что называется, «на слух». Любопытно, но люди, которые считают себя верующими (веруют в Бога, если очень упрощенно это сформулировать), практически не высказывались об ощущении какого-то различия в восприятии, вполне четко поставив знак равенства между этими словами.

А вот неверующие (от тех, кому «все равно», до воинствующих атеистов), все по-разному, но весьма четко и однозначно пояснили, в чем для них разница между этими двумя синонимами.

Практически все из этой группы пояснили, что «подаяние» для них — это «материальное», «вынужденное», «обязывающее приличиями», «демонстративное» и т.д. действие, к которому побуждают некие внешние факторы. А вот милостыню трактовали как некий «альтруизм», «внутреннее побуждение», «проявление искренней доброты», «заботу» и т.д.

Это очень интересно подчеркивает тот факт, что фильм «Паломница» — это лента не только о вере, о верующих, об истории святых мест. Это фильм о Боге, о людях и для людей, но с неким акцентом и отдельным посылом для тех, кто до сих пор не смог или не сумел отыскать место для божественной добродетели в своей душе. Парадоксально, но именно вот к таким понимающим выводам может прийти Ваш покорный слуга агностик.

По ходу всего фильма автор показывает, в чем глубинное различие сущности «милостыни» и «подаяния». К первому можно и нужно прийти духовным путем, на втором можно остановиться, как бы вопрошающе подчеркнуть внутреннее безразличие — «разве недостаточно я этим сделал, принеся материальную жертву?».

Тернистый путь от «чужака» до «ближнего»

История о том, чем отличается «милостыня» от «подаяния», начинается с одного из первых фрагментов фильма, который очень наглядно передает суть, как отличными визуальными средствами, так и острым эмоциональным посылом. Это сцена с приездом на заправку огромного, дорогого внедорожника, который одним своим видом «оттеняет» убогость и без того несчастного, нищенствующего инвалида-колясочника. На фоне глубокого монолога о «боязни нищих» и «страха заразится «вирусом нищенства», Марченко брезгливо и даже с неким отвращением подает несколько гривен просящему, передавая этой сценой страх, боязнь и отчужденность «подаяния».

Но по ходу фильма встретившиеся на заправке «чужаки» кардинально преображаются.

В конце пятого фильма «Паломница» героиня и просивший милостыню инвалид уже сидят за одним столом. Марченко начинает с того, что узнает имя человека, с которым встретилась в начале фильма — Владимир Степанович.

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Героиня с искренним сопереживанием постигает нелегкую судьбу, человека, которому еще недавно под воздействием «общих приличий», но довольно-таки равнодушно подавала милостыню. А инвалид отчаянно хватает людей за руки, в порыве исступленной демонстративной благодарности раскрывает свою душу собеседнице, принимая ее заботу.

Этот обоюдный акт милостыни (доверительного принятия и искреннего ее проявления), приводит героев к сущности заповеди «возлюби ближнего своего». Так завершается очередной отрезок пути «Паломницы», и раскрывается новый лепесток цветка добродетели — раскрывается для всех нас, кто следует этим путем вместе с героиней.

Оксана Марченко, Паломница
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