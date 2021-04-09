Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта «Паломница» о Святогорской Лавре в Донецкой области. В этом фильме поднимается самая острая проблема Востока Украины — братоубийственная война.
«Как известно, самый тяжкий грех — это убийство. Особенно когда брат забирает жизнь, подаренную Богом, у своего брата. Не понимая, что он оставляет сиротой всю семью: забирая сына у матери, мужа — у жены, отца — у детей. Но и себя лишая братской любви, поддержки, внимания, которые подпитывали энергией его душу. А сейчас он берет на себя грех, прощение и объяснение которому очень трудно найти...», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.
С начала войны на Донбассе Святогорская Лавра дала кров тысячам беженцев. Люди были уверены, что переждут какое-то время и вернуться обратно. Но некоторые семьи живут в стенах монастыря уже седьмой год.
А есть и те, кто уже ничего не ждут. Они потеряли самое главное в жизни — близких, погибших из-за войны. И сейчас просто пытаются жить, найдя утешение в молитве к Богу.
Новая серия «Паломницы» уже доступна к просмотру — на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.
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