Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта «Паломница» о Святогорской Лавре в Донецкой области. В этом фильме поднимается самая острая проблема Востока Украины — братоубийственная война.

«Как известно, самый тяжкий грех — это убийство. Особенно когда брат забирает жизнь, подаренную Богом, у своего брата. Не понимая, что он оставляет сиротой всю семью: забирая сына у матери, мужа — у жены, отца — у детей. Но и себя лишая братской любви, поддержки, внимания, которые подпитывали энергией его душу. А сейчас он берет на себя грех, прощение и объяснение которому очень трудно найти...», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

С начала войны на Донбассе Святогорская Лавра дала кров тысячам беженцев. Люди были уверены, что переждут какое-то время и вернуться обратно. Но некоторые семьи живут в стенах монастыря уже седьмой год.

А есть и те, кто уже ничего не ждут. Они потеряли самое главное в жизни — близких, погибших из-за войны. И сейчас просто пытаются жить, найдя утешение в молитве к Богу.

Новая серия «Паломницы» уже доступна к просмотру — на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.