Наблюдатели ОБСЕ покинули базу на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули базу в населенном пункте Попасная Луганской области. Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на отчет ОБСЕ за 23 февраля.

База ОБСЕ расположена вблизи от передовой. Наблюдатели покинули ее после продолжительных обстрелов.

Инцидент произошел вечером 23 февраля.

«Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдаталей, фельдшер и переводчик) немежденно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут», — говорится в отчете.

На следующий день, 24 февраля, члены миссии покинули передовую патрульную базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.