В ОБСЕ подтвердили расположение тяжелой российской техники на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выявили факты расположения боевиками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тяжелой техники и вооружения.

Об этом сообщает Украинская сторона общего центра координации и контроля (СЦКК), передает пресс-служба Минобороны.

В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).

«Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка — артиллерийские системы и минометы разного калибра», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области в течение 22 февраля 2018 года.