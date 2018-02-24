В ОБСЕ подтвердили расположение тяжелой российской техники на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выявили факты расположения боевиками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тяжелой техники и вооружения.
Об этом сообщает Украинская сторона общего центра координации и контроля (СЦКК), передает пресс-служба Минобороны.
В частности, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик (Луганская область), и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное (Донецкая область).
«Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в г. Донецк было обнаружено 10 единиц танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка — артиллерийские системы и минометы разного калибра», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области в течение 22 февраля 2018 года.
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