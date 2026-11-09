Українцям нагадали, як працювати з банкоматом, щоб не втратити гроші

Більшість банкоматів налаштована так, що після зняття готівки сесія користувача залишається активною ще протягом 20−40 секунд. Банкомат очікує, чи захоче клієнт зробити ще якусь операцію. Щоб не наражати гроші на ризик, потрібно правильно завершити сеанс — у банкоматі обов’язково натиснути кнопку «Завершити» (або «Вихід») на екрані.
Якщо після отримання купюр не завершити сеанс, наступна людина в черзі отримає повний доступ до вашого рахунку, нагадує «На пенсії».
Спеціалісти з кібербезпеки зазначають, що шахраю знадобиться лише кілька секунд, щоб натиснути кнопку повторного зняття готівки або переказати кошти на іншу картку.
Фахівці радять після зняття готівки дочекатись головного меню. Завжди самостійно натискати кнопку виходу. Не відходити від банкомату, доки на моніторі не з’явиться стандартна заставка з написом «Вставте картку».
Після проведення операції потрібно перевірити, чи ви забрали картку, гроші та паперовий чек.
Чеки не можна викидати поруч з банкоматом. Адже на них залишаються технічні дані рахунку, які можна використати для аналізу вашого фінансового стану.
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