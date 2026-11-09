Ердоган: Активізація дипломатичних зусиль допоможе завершити війну між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем обговорення стали дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни.
Про це повідомили в канцелярії президента Туреччини.
Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль допоможе досягти позитивних результатів і завершити війну між Україною та Росією.
Він також запевнив Трампа, що Туреччина й надалі долучатиметься до цих процесів. За словами турецького президента, важливо посилювати взаємодію як з Україною, так і з Росією.
Крім того, лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні й глобальні питання.
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