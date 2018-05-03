«Воля» ведет переговоры о продаже

Крупнейший телекоммуникационный провайдер «Воля» ведет переговоры о своей продаже за $112 млн. Возможным покупателем выступает крупный мексиканський бизнесмен Карлос Слим.

Карлос Слим является собственником America Movil. В 2014 году он приобрел акции группы компаний Austria Telekom, в числе активов которой ряд операторов Европы, в том числе белорусский Velcom. Последний, по информации LIGA.net, и начал делать due dilligence «Воли».

Компания «Воля» обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. Компания входит в ТОП-3 украинских интернет-провайдеров, и обслуживает 670 000 пользователей интернета. Основные акционеры — фонды Providence Equity Partners (34,92%),Sigma Bleyzer (15,3%), ЕБРР (11,7%).

Как сообщалось, крупнейший акционер Providence Equity Partners решил выйти из состава акционеров Воли.

Первые слухи о покупке украинского провайдера появились еще в конце марта. Представители Воли тогда ничего не комментировали. Акционеры Воли начали искать покупателя в прошлом году. Новый владелец должен был появиться еще до конца декабря, среди потенциальных покупателей назывались инвестфонд Бориса Ложкина и мобильный оператор lifecell.