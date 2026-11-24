Європейська комісія може перенести оприлюднення пропозиції щодо перегляду Директиви про тютюнові вироби (Tobacco Products Directive, TPD) на 2027 рік. Документ, який спочатку планували представити 9 грудня 2026 року, зіткнувся з черговими перешкодами на етапі регуляторної оцінки.

Як повідомляє видання Rapporteur, Рада з регуляторного контролю ЄС (Regulatory Scrutiny Board, RSB), яка оцінює законодавчі ініціативи Єврокомісії, вдруге надала негативний висновок щодо оцінки впливу запланованого перегляду директиви.

Оновлена TPD має встановити нові правила регулювання тютюнових і нікотинових виробів, зокрема електронних сигарет, тютюнових виробів для нагрівання та нікотинових паучів.

Повторна негативна оцінка свідчить про проблеми з обґрунтуванням запропонованих регуляторних змін, зокрема їхнього потенційного впливу.

У Єврокомісії вже відмовилися підтвердити раніше заплановану дату оприлюднення документа. Представник відомства заявив, що пропозицію представлять "якнайшвидше", однак наголосив, що наразі неможливо назвати точні терміни.

Отже, оприлюднення оновленої TPD у грудні 2026 року опинилося під питанням, а її презентація може бути перенесена на 2027 рік.