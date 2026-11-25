Верховна Рада рекомендує Кабінету Міністрів протягом трьох днів переглянути рішення про заборону бізнесу працювати у жовту тривогу (дронова загроза) без наявності укриття. За відповідну постанову №16027 проголосували 302 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема у постанові зазначається, що з метою недопущення завдання критичної шкоди економічній безпеці України уряд має дозволити бізнесу працювати під час жовтого рівня загрози без обов’язкової вимоги щодо облаштування укриття за наявності добровільної індивідуальної письмової згоди працівників.

При цьому має бути забезпечене право кожного працівника у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час жовтого рівня загрози.

Підприємства повинні інформувати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу та забезпечувати передбачені законодавством заходи безпеки.