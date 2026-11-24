Міністерство закордонних справ та міністр оборони України Євгеній Хмара отримали персональні завдання по комунікації з партнерами заради прискорення постачання ППО. Є «конкретні країни».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, за підсумками селекторної наради у понеділок, 23 листопада.

«Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США», – зазначив український лідер.

Крім цього, у ГУР доповіли президенту щодо оновлених планів російських ударів.

«Є відповідні завдання для військових. Обговорили це з головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань», – додав Зеленський.