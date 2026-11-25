Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт, який стосується запровадження обов’язкової сплати ПДВ для платників єдиного податку. Зміни пропонують ввести з 1 січня 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепки Ольги Василевської-Смаглюк.
Законопроєкт розроблено для того, щоб виконати міжнародні зобов’язання України перед ЄС та МВФ:
За словами нардепки, пропонується:
Також передбачається перехідний період: у першому кварталі 2028 року новозареєстровані платники:
Також перші п’ять порушень окремих вимог щодо адміністрування та сплати ПДВ протягом другого-четвертого кварталів 2028 року передбачені символічні штрафи - 1 гривня за порушення, каже Василевська-Смаглюк.
85 тисяч євро - це максимально допустимий поріг звільнення малого бізнесу від ПДВ, передбачений європейською директивою. За інформацією Мінфіну, лише три країни ЄС застосовують такий максимальний поріг, пише нардепка.
В інших країнах він переважно нижчий. Наприклад:
Мінфін обґрунтовує необхідність змін такими причинами:
За словами Василевської-Смаглюк, у фінансово-економічному обґрунтуванні законопроєкту немає конкретних розрахунків очікуваних додаткових надходжень до бюджету.
Не наведено й кількості підприємців, яких торкнуться зміни, та оцінки їхніх додаткових витрат на адміністрування ПДВ.
"Фактично йдеться про зміну самої моделі функціонування спрощеної системи оподаткування. Тому окремого аналізу потребуватимуть наслідки для малого бізнесу, витрати на ведення податкового обліку та ризики блокування податкових накладних", - каже вона.