Оскільки автотрансформатори енергопідстанцій непогано захищені, ворог змінює тактику, намагаючись касетними зарядами пошкодити максимальну кількість вторинного обладнання.

Про це під час щорічного заходу Європейської бізнес-асоціації «Energy Day 2026» повідомив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, передає кореспондент Укрінформу.

Посадовець нагадав, що в попередні роки, атакуючи нашу критичну інфраструктуру, росіяни робили ставку переважно на удари крилатими та балістичним ракетами. Зараз же у них з’явилися додаткові можливості завдяки масовому виробництву реактивних БпЛА.

«Проте за відсутності повторних ударів значну частину заподіяних ракетами і дронами пошкоджень аварійним бригадам вдається ліквідувати за дві-три години. Тому ворог змінює тактику й переходить від точкових атак на основне обладнання до «килимових» ударів по великих площах, часто використовуючи ракети з касетним зарядом, які вибухають над територією підстанцій. Мета - виграти час, який ми витрачаємо на відновлення», - пояснив Юрик.

Найбільш цінне обладнання на підстанціях - автотрансформатори - за його словами, непогано захищені. Тож РФ намагається натомість вивести з ладу максимальну кількість вторинного устаткування.

«Ворог атакує великі площі відкритих розподільних мереж - із вимикачами, реле, трансформаторами струму, напруги. На жаль, після таких атак часу на відновлення треба дуже багато», - продовжив представник Укренерго.

Та навіть за таких екстремальних умов завдяки досвіду й самовіддачі ремонтників Україні вдається підтримувати свою енергосистему. Сприяють цьому накопичений за попередні роки аварійний запас обладнання та постійна технічна і фінансова допомога від міжнародних партнерів.

«Від початку 2022 року ми (Укренерго - ред.) отримали більше мільярда євро лише донорської допомоги. Це і підтримка від USAID, Світового банку, ЄБРР, німецьких, французьких, японських друзів. Ще більшою є кредитна підтримка. Отримані кошти інвестуємо, передовсім, у поповнення аварійного запасу обладнання», - запевнив Юрик.

Поміж «вузьких місць» він назвав постачання високовольтного обладнання, виробників якого в Україні та світі не так багато. Тож доводиться довго чекати на виконання замовлень. Друга проблема, за його словами, - брак системних підрядників для виконання робіт із фізичного захисту та відновлення енергооб’єктів.