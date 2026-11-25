Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація у звітах регіональної влади щодо відновлення інфраструктури після російських атак нерідко не відповідає реальному стану справ. Глава держави наголосив на необхідності пришвидшення відновлювальних робіт та забезпечення належної взаємодії між органами влади й енергетичними компаніями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами Зеленського, одним із ключових завдань центральної та місцевої влади залишається захист населення, енергетичної й логістичної інфраструктури, а також оперативна ліквідація наслідків російських обстрілів.

Президент зазначив, що Україна сформувала необхідні запаси обладнання та має пакети підтримки від міжнародних партнерів для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Водночас глава держави наголосив на необхідності повноцінної координації між урядовими структурами, обласними адміністраціями, місцевою владою та енергетичними компаніями державного і приватного секторів.

«Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем та незробленого значно більше, ніж іде у звітах із регіонів. Це неприйнятно», – наголосив Зеленський.

Президент закликав представників місцевої влади надавати достовірну інформацію про ситуацію на місцях та забезпечувати необхідною підтримкою жителів усіх громад, зокрема тих, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

Водночас глава держави не уточнив, у яких саме регіонах виявили розбіжності між звітами та фактичним станом відновлювальних робіт.