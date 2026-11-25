Росія може розпочати повномасштабну агресію проти країн Балтії та Польщі, не чекаючи завершення війни в Україні. Одним із ключових елементів підготовки до такого сценарію може бути посилення військового та логістичного значення Калінінграда.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" повідомив литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс.

За словами Бруверіса, у Литві заяви та дії Кремля довкола Калінінграда сприймають як потенційну загрозу та можливу підготовку до провокацій або відкритої військової агресії проти країн Балтії.

Оглядач наголосив, що Росія готується до можливої повномасштабної війни з балтійськими країнами та Польщею. У цьому контексті Калінінградська область має особливе значення для Кремля як військова база та потенційний плацдарм. За його словами, інформаційні операції та пошук альтернативних маршрутів постачання до регіону можуть бути частиною підготовки до такого сценарію.

"Калінінград - цей їх ексклав, він дуже для них важливий, як плацдарм, як місто, як база військова в цьому контексті. Так, усі ці от такі їхні інформаційні операції і інші там дії, от ці дії, які мають там забезпечити альтернативні маршрути постачання і постачання до Калінінграда, вони сплановані на цю війну", - пояснив експерт.

Бруверіс вважає, що припинення бойових дій в Україні не обов'язково відтермінує загрозу для інших європейських держав. На його думку, Росія може розглядати відкриту агресію проти країн Європи як паралельний напрям своєї війни.

Оглядач не вважає припинення бойових дій в Україні необхідною передумовою для можливої російської агресії проти інших європейських країн. За його оцінкою, наразі немає об'єктивних підстав очікувати завершення війни в Україні або навіть зниження її інтенсивності найближчими роками.

Він зауважив, що війна поступово розширюється географічно, а Балтійське море перетворюється на ще один простір протистояння між Росією та Україною. При цьому російський режим, на думку оглядача, зацікавлений у перенесенні війни на територію Європейського Союзу та НАТО.

"Тобто, це все іде паралельно, і Росія, на мою думку, якщо вона вирішить почати відкриту війну, відкриту агресію, повномасштабну агресію, вона там не буде чекати і вона точно не пов'язує це з припиненням чи зупиненням війни в Україні", - наголосив Бруверіс.

Експерт пояснив, що після провалу сподівань Кремля на те, що адміністрація Дональда Трампа змусить Україну капітулювати на російських умовах, Москва може розглядати Європу як головну перешкоду для знищення української державності.

За його словами, російський терор спрямований на залякування європейського суспільства та політичних еліт, щоб змусити їх припинити підтримку України. Якщо ж Кремль вирішить, що цього недостатньо, він може вдатися до відкритої військової агресії.

Він зазначив, що Литва розглядає можливість повного закриття кордону з Росією за прикладом Естонії. Президент Гітанас Науседа заявляв, що Вільнюс готовий заблокувати всі пункти пропуску в разі подальших спроб дестабілізації ситуації в регіоні.

За словами Бруверіса, литовська влада поки спостерігає за діями інших балтійських держав, зокрема Латвії, а також враховує можливу реакцію Брюсселя, Вашингтона та інших західних столиць.

Оглядач припускає, що Литва може приєднатися до загальної тенденції посилення обмежень на кордонах із Росією, яка поступово формується в Балтійському регіоні.