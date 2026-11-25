Спецпредставники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть якнайшвидшого укладення мирної угоди між Україною та Росією, в ідеалі — до січня. Водночас Україна не готова погоджуватися на мир за будь-яку ціну. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg.
Зеленський заявив, що в разі відсутності мирної угоди, прийнятної для Києва, Україна домагатиметься значного пакета військової допомоги від США та посилення санкцій проти Росії.
За його словами, рівень військової підтримки України та санкційного тиску на Москву має бути достатнім, щоб змусити російську сторону серйозно розглядати можливість завершення війни.
«Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб вони стали чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну», — наголосив президент.
Український президент зазначив, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укладення мирної угоди «якнайшвидше», а бажаним терміном називають січень.
Водночас Зеленський застеріг від ризику, що прагнення прискорити переговорний процес може призвести до тиску на Україну та вимог значних поступок. За його словами, Путін не демонструє ознак готовності припинити війну.
«Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України», — акцентував Зеленський.
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