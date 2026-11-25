Росія побила антирекорд втрат за всю війну і з початку 2026 року втратила 432 519 військових. Як повідомили у Генеральному штабі, стільки ж осіб живе в чотирьох регіонах рф, передає УНН.

«Сьогодні, 24 листопада, армія рф побила абсолютний антирекорд усієї війни: її втрати з початку 2026 року сягнули 432 519 осіб. Це більше, ніж за весь 2024 рік, який досі був для противника найвитратнішим, — тоді Росія втратила 430 790 військових», - повідомили у Генштабі і нагадали, що до кінця цього року ще понад п'ять тижнів.

У повідомленні також зазначено, що кількість втрат співставна з кількістю жителів у чотирьох регіонах РФ.

«Уявіть, що з карти Росії за неповний рік наче зникли чотири регіони: Ненецький та Чукотський автономні округи, Магаданська область і Республіка Алтай. У них мешкає близько 434 тисячі людей — майже стільки, скільки противник втратив на війні з початку 2026 року. Це територія близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, що майже в 2,5 рази більше за площу України. Майже кожному жителю цих регіонів припадає один виведений з ладу окупант», - наголосили у Генштабі.